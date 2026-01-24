Alcalde de Minneapolis exige retirar de las calles a agentes fuertemente armados y enmascarados

Después de los tres tiroteos en que se han visto inmiscuido personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en menos de un mes, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, exige el retiro de las calles de agentes federales fuertemente armados y con el rostro cubierto para no ser identificados.

Luego de que este sábado, durante un operativo para detener inmigrantes, un hombre perdió la vida al recibir varios disparos a merced de agentes federales en Minneapolis, el demócrata Jacob Frey señaló estar cansado de la presencia del DHS y le solicitó al presidente Donald Trump ordenar su retiro a la brevedad.

“La invasión de estos agentes fuertemente armados y enmascarados que rondan nuestras calles de Minneapolis, envalentonados por una sensación de impunidad, tiene que terminar. Esto no tiene por qué ser así. Presidente Trump, este es el momento de actuar como un líder. ¿Cuántas vidas más deben perderse para que esta administración se dé cuenta de que una narrativa política y partidista no es tan importante como los valores estadounidenses?”, expuso en conferencia de prensa.

El alcalde Frey indicó que el orden se restablecerá de manera natural una vez que los agentes federales se hayan retirado de la ciudad.

“Ponga a Minneapolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento. Logremos la paz. Terminemos esta operación y, le aseguro, nuestra ciudad se recuperará. Se restaurará la seguridad. Le pedimos que actúe ahora para retirar a estos agentes federales”, subrayó.

La presencia de agentes del DHS fuertemente armados sea vuelto algo común en las calles de Minneapolis. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

Por su parte, Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, le pidió al personal del DHS a actuar con humanidad e integridad durante sus operativos e hizo un llamado a la población a ser prudente y no permitir que el tono de sus manifestaciones en contra de la presencia de agentes federales en la ciudad.

“Pedimos a todos que mantengan la calma y, por favor, no destruyan nuestra propia ciudad. Instamos a todos a mantener la paz.”, mencionó.

Cabe señalar que, las protestas de los ciudadanos de Minneapolis denotaron a partir del 7 de enero, cuando el agente Jonathan Ross le quitó la vida a Renee Good, durante un operativo de detención que se salió de control.

Desde entonces, los agentes del DHS han recurrido a duras tácticas para replegar a quienes tratan de impedir que detengan a inmigrantes carentes de estatus legal.

