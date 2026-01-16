Informe revela qué sucedió después de que un agente de ICE le disparó a Renee Good en Minneapolis

Un informe del Departamento de Bomberos de Minneapolis y la transcripción de algunas llamadas telefónicas al 911 describen el caos producido después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le quitó la vida a Renee Good en Minneapolis, el miércoles de la semana pasada.

Un operativo de ICE se salió de control cuando, al intentar detener a Renee Good, residente local, el oficial Jonathan Ross le disparó a quemarropa en varias ocasiones cuando la mujer de 37 años puso en marcha su vehículo con el objetivo de retirarse de la zona.

El deceso de la víctima produjo muchas interrogantes acerca del controversial incidente y, en espera de una investigación, una manera de entender qué sucedió surge a partir de las grabaciones de llamadas telefónicas solicitando apoyo al número único de emergencias gratuito y disponible 24/7, el cual se canaliza a los servicios de policía, bomberos, médicos y protección civil en caso de riesgo.

Las trascripciones de algunas de estas llamadas de emergencia fueron difundidas por la cadena de televisión CNN luego de obtenerlas a través de funcionarios de Minneapolis.

“Vi… a un oficial de ICE disparar dos tiros a través del parabrisas hacia el conductor. Intentó irse, pero chocó contra el vehículo estacionado más cercano. Vi sangre por todas partes, tanto en el conductor como en su compañero, que intentaba ayudarla”, describe uno de los testimonios más crudos.

Las muestras de repudio en contra de ICE no han cesado en Minneapolis. (Crédito: Adam Gray / AP)

En otra de las llamadas, alguien describe más a detalle porqué presuntamente le dispararon a la mujer quien en cuestión de segundos perdió la vida.

“Hay 15 agentes de ICE, y le dispararon, simplemente porque no abría la puerta del coche. Está muerta, joder. Le dispararon”, indicó.

De acuerdo con un informe Departamento de Bomberos de Minneapolis, Renee Good fue encontrada sin pulso y se le realizaron compresiones en el pecho y otras medidas para tratar de resucitarla.

Aparentemente, tenía dos heridas de bala en el pecho, otra más en el antebrazo izquierdo y una cuarta en el lado izquierdo de la cabeza.

Asimismo, se indica que los rescatistas trasladaron a la mujer a la cuadra siguiente del sitio donde le dispararon, esto “para lograr una escena más manejable, mejor acceso para las ambulancias y separación de una escena que se estaba intensificando e involucrando a las fuerzas del orden y a los transeúntes”.

Sin embargo, ningún esfuerzo por evitar la muerte de Renee Good y desde entonces no han cesado las muestras de repudio a la presencia de ICE en Minneapolis, en tanto que Donald Trump amenaza con poner en marcha la Ley de Insurrección en el estado gobernado por el demócrata Tim Walz.

