Tim Walz le pide a Donald Trump detener su campaña de represalias en Minnesota

Preocupado por el nivel alcanzado por las protestas en contra de los operativos de detención de inmigrantes operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo cual impulso al presidente Donald Trump a amenazar con establecer la Ley de Insurrección en Minnesota, el gobernador Tim Walz le solicitó detener su campaña de represalias.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el republicano de 79 años les puso un ultimátum a las autoridades de Minnesota para controlar las citadas manifestaciones.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado”, escribió.

En caso de entrar en vigor la citada ley, implicaría desplegar más tropas federales en el estado gobernado por el demócrata que aspiraba a ser vicepresidente de la nación.

Con el objetivo de que eso ocurra, Walz recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para difundir una declaración dirigida tanto a Trump como a los ciudadanos de Minnesota.

“Hago un llamado directo al presidente: Bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos.

Y un llamado a los habitantes de Minnesota: Sé que esto da miedo. Podemos, debemos, hablar alto y claro, con urgencia, pero también de forma pacífica. No podemos avivar el caos. Eso es lo que él quiere”, indica el mensaje.

Las muestras en rechazo a los operativos de ICE han subido de tono en Minneapolis. (Crédito: Olga Fedorova / EFE)

En las últimas semanas, el jefe de la nación ha enviado a cerca de 3,000 oficiales y agentes federales a Minnesota con el objetivo de detener a extranjeros carentes de estatus legal considerados una amenaza para la seguridad de la ciudadanía. No obstante, si las manifestaciones en rechazo a los operativos de ICE continúan, el panorama podría empeorar.

Lejos de intimidarse, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, arremetió en contra de los operativos migratorios y exigió que los agentes asignados abandonen la ciudad.

“Minnesota necesita que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se retire, no una escalada que implique el envío de tropas federales adicionales a las 3,000 que ya hay aquí. Mi prioridad es que las fuerzas del orden locales se centren en la seguridad pública, no que se desvíen por la extralimitación federal”, escribió en X.

