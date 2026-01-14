El agente de ICE que asesinó a una mujer en Minnesota recauda más de $700,000 dólares en donativos

Jonathan Ross, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que generó indignación por dispararle a una mujer en Minneapolis provocándole la muerte durante un operativo de detención, ha logrado recaudar más de $700,000 dólares en donativos en apoyo a su defensa legal.

El miércoles de la semana pasada, un operativo de ICE se salió de control cuando, al intentar detener a Renee Good, residente local, el oficial Jonathan Ross le disparó a quemarropa en varias ocasiones en el momento cuando la mujer de 37 años puso en marcha el vehículo con el cual pretendía retirarse de la zona.

Las imágenes de un par de videos que comenzaron a circular en redes sociales mostrando el incidente causaron indignación, pues exhibían a Good desarmada, lo cual no le impidió al oficial asesinarla.

Dicho incidente polarizó a la sociedad estadounidense y el ejemplo más claro fue la postura asumida por Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, exigiendo sacar a ICE de la ciudad debido al comportamiento hostil exhibido.

“Están destrozando familias, sembrando el caos en las calles y, en este caso, literalmente matando. Este fue un agente que usó el poder imprudentemente y resultó en la muerte de alguien. A ICE, lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí”, expresó.

Por su parte, Kristi Noem justificó la reacción del agente Jonathan Ross al dispararle a Renee Good al describirla como “terrorista doméstica”.

Un amplió sector de la sociedad estadounidense exige encarcelar al agente de ICE que asesinó a una mujer en Minnesota. (Crédito: Adam Bettcher / AP)

Lo controversial del asunto es que, mientras un amplio sector de la población exige condenar al oficial de ICE por su falta de criterio para utilizar el arma de fuego que porta, otra parte de la población no sólo justifica su accionar, sino que además está donando dinero para organizar su defensa legal a través de una campaña en la plataforma GoFundMe cuyo objetivo es reunir $800,000 dólares

Por el momento, ya se han recaudado cerca de $716,000 dólares, cifra que representa 90% de la meta establecida.

Incluso, el multimillonario Bill Ackman reconoció haber aportado $10,000 dólares.

“Toda la situación es una tragedia. Un agente que hacía todo lo posible por cumplir con su deber y una manifestante que probablemente no tenía intención de matar a la agente, pero cuyas acciones en una fracción de segundo provocaron su muerte.

Creo firmemente que solo una investigación forense detallada realizada por expertos y un profundo conocimiento de la ley que se aplica nos permitirá determinar si Ross es culpable de asesinato”, expresó el magnate.

