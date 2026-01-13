Trump que Renee Good fue “muy ruda” en operativo mortal en defensa de ICE

Bajo su misma retórica, Donald Trump dice que Renee Good, quien recibió un disparo fatal de un agente de Inmigración y Control de Aduanas la semana pasada, probablemente era una “persona muy sólida y maravillosa”, pero que sus acciones antes de ser asesinada fueron “bastante duras”.

Durante una entrevista con la cadena CBS News, Trump dijo que seguramente Good fue una buena persona pero que durante su encuentro con ICE, el pasado 7 de enero, actuó de una forma “muy ruda”.

La declaración del presidente estadounidense fue en respuesta a una pregunta del entrevistador quien cuestionó qué le diría al padre de Good, tras el operativo que terminó con la vida de su hija.

“Apuesto a que, en circunstancias normales, ella era una persona muy sólida y maravillosa. Pero, ya saben, sus acciones fueron bastante duras”, respondió.

Defendió al ICE, que ha aumentado el número de agentes en el área de Minneapolis como parte de la amplia campaña de deportación del gobierno. El presidente afirmó que el ICE está “trabajando arduamente” para arrestar y deportar a personas, pero que “su trabajo se está haciendo extremadamente difícil”.

Al inicio de la semana, el estado de Minnesota demandó a la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de Good, en una querella que advierte que “miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las ‘Twin Cities’ llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”.

El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente de ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero y pide que se detengan las operaciones de ICE en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana “inviolable” de proteger “la salud y el bienestar” de sus residentes.

Este martes un sondeo realizado por YouGov y The Economist mostró el 46% de los estadounidenses apoya abolir a ICE, luego de la muerte de Good, en una encuesta que recogió la respuesta de 1,602 personas por medio de entrevistas virtuales los tres días posteriores a la muerte de la mujer de 37 años.

Sigue leyendo: