Tras asesinato en Minnesota, 46% de estadounidenses apoya abolir ICE, revela encuesta

El sentimiento de rechazo hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha alcanzado un nivel histórico. Por primera vez desde su fundación en 2003, una pluralidad de estadounidenses aboga por la abolición de la agencia, sacudidos por la reciente muerte de una ciudadana a manos de oficiales federales en Minnesota, de acuerdo con una encuesta conjunta de YouGov y The Economist.

El sondeo indica que el 46% de los consultados respalda eliminar ICE, frente a un 43% que se opone a esa medida. Se trata del primer estudio que registra más apoyo que rechazo a la desaparición de la agencia federal, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 como parte de la reconfiguración de la seguridad nacional impulsada por el entonces presidente George W. Bush.

La encuesta también revela un deterioro profundo en la percepción pública del organismo. El 47% de los estadounidenses considera que las operaciones de ICE hacen que el país sea “menos seguro”, mientras que solo el 34% cree que contribuyen a una mayor seguridad.

Además, casi la mitad de los encuestados, el 49%, dijo tener “muy poca” confianza en la agencia, en contraste con un 15% que expresó “una gran confianza”.

Jan 9-11 poll of 1,129 U.S. adult citizens (+/-3.9 points): ICE

% who think the ICE agent was justified | not justified in the amount of force he used in shooting the woman in Minneapolis

U.S. adult citizens 28% | 53%

Democrats 4% | 88%

Republicans 61% | 15%

(Link in reply) pic.twitter.com/7KtaZqwRUX — YouGov America (@YouGovAmerica) January 12, 2026

El caso que detonó la indignación nacional

El cambio de ánimo social se produce tras la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense blanca de 37 años, quien falleció el pasado 7 de enero tras recibir disparos de agentes de ICE durante un operativo en Minneapolis.

El incidente desató protestas en distintas ciudades del país y reavivó las críticas contra los métodos del organismo. La Administración del presidente Donald Trump calificó a Good como “terrorista interna”, al asegurar que intentó arrollar con su vehículo a los agentes.

Sin embargo, autoridades locales y videos difundidos posteriormente contradicen esa versión, señalando que la mujer intentaba alejarse del lugar y que fue seguida por los oficiales.

Una manifestante es detenida por agentes federales cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada a tiros por un oficial de ICE la semana pasada. Crédito: Adam Gray | AP

De acuerdo con la encuesta, el 50% de los estadounidenses considera que el uso de la fuerza letal no estuvo justificado, mientras que solo el 30% avala la actuación de los agentes en ese caso. El resto dijo no estar seguro.

El estudio también refleja un amplio rechazo a prácticas habituales de ICE. El 73% de los consultados opina que los agentes deberían portar uniformes visibles durante los arrestos, y el 56% se manifestó en contra del uso de máscaras, una queja recurrente entre personas detenidas y organizaciones de derechos civiles.

“No es solo una cuestión de política migratoria, es una cuestión de derechos civiles y seguridad pública”, han señalado voces progresistas como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien reiteró su llamado a desmantelar la agencia tras conocerse los resultados.

Pese al creciente escrutinio y a las críticas de figuras progresistas, ICE anunció recientemente una expansión histórica.

Gracias a una ley firmada por Trump el año pasado, la fuerza aumentó un 120% con la contratación de 12,000 nuevos agentes, alcanzando un total de 22,000 efectivos.

La encuesta se realizó entre el 9 y el 12 de enero a 1,602 adultos estadounidenses mediante entrevistas digitales y tiene un margen de error del 3.3%.

