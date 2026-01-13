Buscan evitar que policías y sheriffs trabajen para ICE en su tiempo libre

El asambleísta demócrata de Los Ángeles, Isaac Bryant arrancó el año con un proyecto de ley para prohibir que los policías y alguaciles de California trabajen en su tiempo libre como cazainmigrantes para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales de migración.

“Si se presta juramento para proteger y servir a las comunidades de California, no se debería permitir tener un segundo trabajo con el ICE, una agencia que se dedica a aterrorizar a esas mismas comunidades. Es hora de acabar con esta laguna legal”, dijo el asambleísta Bryant.

La medida AB 1537 pretende cerrar un vacío en la ley de California que permite que policías y sheriffs obtengan trabajos secundarios con el ICE, la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La ICE Out of California Coalition conformada por más 30 organizaciones a lo largo del estado anunció que patrocinarán la iniciativa de ley de Bryant.

“El ICE busca desesperadamente más agentes para secuestrar a nuestros vecinos y separar familias, y está intentando reclutar a policías y alguaciles”, dijo la ICE Out of California Coalition en un comunicado.

“A pesar de las protecciones que hemos implementado en California, necesitamos hacer mucho más. Y este proyecto de ley aborda una grave laguna legal: nada en la ley estatal impide que los agentes trabajen en empleos secundarios como agentes de deportación”.

Señalaron que el proyecto de ley del asambleísta Bryan proporcionará la transparencia que se necesita con urgencia y establecerá una política estatal de sentido común.

“Esperamos colaborar con el asambleísta para impulsar esta legislación crucial que garantizará que las fuerzas del orden en California tengan prohibido trabajar en empleos secundarios como agentes del ICE”.

Bautizada como la Ley “No a los trabajos secundarios con ICE”, la introducción de este proyecto se produce en un momento en que el ICE continúa aterrorizando, secuestrando y perjudicando violentamente a miembros de la comunidad en todo el país, a la par, la administración Trump intensifica sus intentos de aumentar drásticamente el número de agentes de deportación.

En recientes campañas publicitarias, el ICE ha buscado directamente reclutar a policías y alguaciles en California.

La ley AB 1537 arrojará luz sobre estos intentos, exigiendo la divulgación de cualquier oferta, solicitud o intento de empleo secundario que implique ayudar o participar en la aplicación de las leyes de inmigración; y garantizando que dichos registros estén disponibles para el público.

“Esta ley busca prevenir que los policías y alguaciles obtengan trabajos secundarios con el ICE, y crear estándares con sentido común que precisen a donde no deben emplearse en su tiempo libre. Esto es muy importante porque en California tenemos más de 500 agencias de policías”, dijo Jon Rodney, vocero de la ICE Out of California Coalition.

Enfatizó que además quieren traer transparencia al proceso de contratación de agentes del ICE ya que han podido ver a través de sus anuncios que hay fuertes intentos para reclutar policías y alguaciles locales.

El proyecto de ley se presentó el 6 de enero y su primera audiencia de comité podría efectuarse el 5 de febrero en la Asamblea Estatal.

Los residentes de California pueden llamar a sus representantes y pedirles que apoyen este proyecto de ley si desean poner fin a esta práctica.

La AB 1537 está basada en una moción aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de Los Ángeles el año pasado, la cual prohíbe a los agentes de las fuerzas del orden locales y estatales trabajar en empleos secundarios para el ICE, la CBP, el DHS o cualquier otra entidad involucrada en el arresto o la detención de californianos, incluidas las empresas de seguridad privadas que tienen contratos con el ICE para llevar a cabo detenciones.

Sin embargo, la moción presentada por la concejal Mónica Rodríguez y la concejal Ysabel Jurado aún no entra en vigor en Los Ángeles, porque se encuentra en etapa de redacción en la Oficina de la Fiscal de la ciudad de Los Ángeles. Una vez que quede listo el lenguaje, deberá ser llevada a votación en el pleno del Concejo.

Cabe decir que la ley vigente establece que todo funcionario ejecutivo o ministerial, empleado o designado del Estado de California, o de cualquier condado o ciudad del mismo, o de cualquier subdivisión política, que a sabiendas solicite, reciba o acepte recibir cualquier emolumento, gratificación o recompensa, o cualquier promesa de ello, excepto las que estén autorizadas por ley para la realización de un acto oficial, es culpable de un delito menor.

La ley vigente exime de este delito a ciertos empleos desempeñados por un agente del orden fuera de servicio.

Que haría la AB 1537

Prohibiría que un agente del orden sea empleado, contratista independiente o voluntario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o de sus contratistas, o de cualquier otra entidad que colabore o participe en la aplicación de las leyes de inmigración.

Establecería que el incumplimiento de esta disposición constituye, para ciertos fines, un acto de deshonestidad y que es motivo de revocación de la certificación como agente del orden.

Exigiría que un agente del orden informe a la agencia policial que lo emplea sobre cualquier empleo secundario relacionado con la aplicación de las leyes de inmigración.

Al imponer deberes adicionales a las agencias policiales locales para que acepten estos informes, este proyecto de ley impondría un programa local de mandato estatal.

El proyecto de ley también establecería explícitamente que los registros relacionados con el empleo secundario de los agentes del orden son registros públicos para los fines de la Ley de Registros Públicos de California.

A principios de enero, la cadena de televisión CBS News publicó el reporte Under the Moonlight (Bajo el Pluriempleo) para evidenciar las graves consecuencias éticas de que a nivel nacional, los policías trabajen en su tiempo libre en bares, malls y escuelas sin la adecuada supervisión de las agencias para las que laboran.

Por mucho tiempo, estos trabajos secundarios han ofrecido a los policías un ingreso extra para ayudar a sus familias, pero la investigación arroja que la falta de reglas claras puede exponer a ellos y al público a actos de corrupción y peligro.

Lo que es más, una investigación del Howard Center for Investigative Journalism de la Arizona State University que comprendió a más de 100 policías, arrojó que las reglas aplicadas para sus empleos adicionales son vagas, se hacen cumplir pobremente y son vulnerables al abuso.

La Opinión solicitó a la LaLey, la asociación de policías hispanos de Los Ángeles y al sindicato de policías Los Angeles Police Protective League (LAPPL) un comentario sobre la propuesta AB 1537 , y se encuentra en espera de una respuesta.