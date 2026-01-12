Minnesota demanda al gobierno de Trump para bloquear aumento de agentes federales de inmigración

El estado de Minnesota demandó a la administración Trump en un intento de bloquear un aumento de agentes federales de inmigración en el estado.

La demanda argumenta que el despliegue constituye una “invasión federal” inconstitucional. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que las operaciones migratorias habían trastocado la vida de millones de personas y provocado “caos y violencia”.

La demanda, que incluye a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a varios funcionarios de inmigración estadounidenses, pide a un tribunal federal en Minnesota que declare inconstitucional e ilegal el aumento de inmigrantes y que impida al gobierno federal arrestar a ciudadanos estadounidenses y titulares de visas sin causa probable de que hayan cometido un delito.

Today, @AGEllison announced a lawsuit to end ICE’s aggressive and unconstitutional surge into Minnesota.



This operation was never about safety, it’s a targeted political operation and Minnesota won’t stand for it. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 12, 2026

Esto ocurre después de la muerte de Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de inmigración en Minneapolis la semana pasada, lo que desencadenó grandes protestas.

En la demanda, Minnesota, junto a Mineápolis y Saint Paul, carga contra las operaciones que lleva a cabo ICE en el estado, que “han sembrado el miedo entre las personas que viven, trabajan y visitan Mineápolis”.

“Miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las ‘Twin Cities’ llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”, indica la demanda.

Por su parte, el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, presentó la demanda en una rueda de prensa y aplaudió que en la ciudad hay “héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos”.

“Una cosa que puedo decirles con certeza es que no vamos a dar marcha atrás (…). Nos enfrentamos a los matones y, en este momento, lo que pedimos es la intervención del tribunal para rechazar esta conducta inconstitucional”, aseveró.

Frey aseguró además que los policías de la ciudad están respondiendo a “innumerables llamadas en las que se denuncia el secuestro de personas” por parte de agentes “con uniformes sin distintivos que están sacando de las calles a ciudadanos estadounidenses”.

Los demandantes opinan que esta operación está motivada por “el deseo de la Administración Trump de castigar a sus oponentes políticos”: “Sus acciones parecen diseñadas para provocar la ira de las comunidades, sembrar miedo y causar angustia emocional” en la población.

Sigue leyendo: