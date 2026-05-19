Arcángel responde a las críticas por defender la Conquista española: “Fue desde el respeto”

El representante del género urbano Arcángel ha reaparecido en redes sociales con un contundente mensaje luego de días en el ojo del huracán por las declaraciones que lanzó en defensa de la Conquista española.

Desde sus historias de Instagram, el intérprete de “Si se da” explicó que si bien se mantiene firme en su postura, su propósito no era faltar el respeto de ninguna comunidad.

“Desde lo más profundo de mi corazón, a quien pueda interesar: Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios“, comenzó su reflexión.

En este sentido, agregó: “Amo Latinoamérica y también amo España porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy. Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron”.

Arcángel concluyó el mensaje reconociendo el impacto de sus palabras y reafirmando su apreciación sobre el debate que se generó sobre el tema.

“Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, recalcó.

Arcángel y el discurso que lo puso en el ojo del huracán

Fue el pasado 12 de mayo cuando el reguetonero se presentó en la Arena Movistar de Madrid frente a un público de más de …. personas. Su paso por esta ciudad se vio marcado por la polémica luego de que este defendiera a España frente a las críticas por la conquista de América y rechazara que el país tenga que pedir disculpas por su pasado colonial.

“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, mencionó el famoso.

Arcángel culminó su reflexión diciendo: “Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabr*n, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de p*ta? (…) Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España. Dame una bulla, por favor“.

Mientras algunos seguidores se mostraron a favor de esta visión sobre el mestizaje, miles de internautas estallaron en críticas y lo acusaron de invisibilizar la violencia y el despojo colonial.

La ignorancia es atrevida”, “Le doy 2 meses para que empiece su gira de pedir perdón”, “Lo que dice sobre Indígenas es horroroso. El auto odio es claro. ¿Y qué dice de nuestro legado a África?” y “¿Quién le pagó para decir estas barbaridades?”, cuestionó en ese entonces un grupo de internautas.

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