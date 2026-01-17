Arcángel celebra 20 años de carrera con un nuevo álbum

Arcángel, una de las figuras más influyentes en la historia del reguetón y el trap latino, volvió a sacudir la industria musical. Tras dos décadas de éxitos, el artista puertorriqueño celebra su vigésimo aniversario en la música con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado La 8va Maravilla.

Días antes del lanzamiento, realizado este viernes, el cantante reveló el tracklist del álbum, que incluye destacado invitados del género urbano.

Entre las canciones más esperadas destaca “Di Amén”, una colaboración con Daddy Yankee, que promete ser un himno para los seguidores del género vieja escuela. Asimismo, el álbum cuenta con la participación de la estrella global Ricky Martin, añadiendo un toque de versatilidad al disco.

A través de sus redes sociales, “La Maravilla”, como sus fans lo conocen, compartió un mensaje reflexivo sobre este hito en su carrera, destacando su evolución personal y artística.

“Aprendí a caer sin hacer ruido, también a levantarme sin anunciarlo. Entendí que el respeto no se pide, sino que se construye cuando nadie está mirando”, expresó el cantante, subrayando la importancia de la paz mental en esta nueva etapa.

El álbum también incluye colaboraciones con figuras como Sech, Kapo, Beéle y Grupo Firme, un ejemplo de la capacidad de Arcángel para navegar entre diferentes estilos, desde el urbano hasta el regional mexicano.

Además, el disco tiene un componente especial por la participación de su hijo, Austin San, en uno de los temas.

Con La 8va Maravilla, Arcángel no solo celebra su pasado, sino que consolida su vigencia como un pilar indiscutible de la música urbana actual.

