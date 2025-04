Arcángel reveló que se sometió a una cirugía de corazón

Arcángel reveló que sufre de problemas cardíacos, por los que tuvo que ser sometido recientemente a una cirugía de corazón.

A través de su cuenta de Instagram, el reguetonero puertorriqueño publicó un carrusel con varias fotos en la cama del hospital para compartir la noticia.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más GRANDE que DIOS y la VIDA me han puesto, tengo un corazón enfermo y mal herido (pero) a pesar de todo se rehusa a dejar de latir”, escribió el cantante de “Me prefieres a mí”.

“Nuevamente el GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal”, agregó.

Tras su publicación, Arcángel aclaro en sus historias de Instagram que su operación fue hace un mes y que hace dos semanas le dieron de alta.

“Mi gente yo NO estoy en el hospital, fui operado hace un mes y me dieron de alta hace 2 semanas YA! Me encuentro en recuperación, gracias a DIOS estoy sanando muy rápido, estoy adolorido pero me siento mejor que antes”, aseguró.

Asimismo, desmintió que su operación se deba a que haya sufrido otro infarto.

“Tampoco sufrí otro infarto, la operación era la opción mas viable para arreglar de una vez y por todas mi problema y gracias a Dios todo salió bien”, indicó el reguetonero.

El cantante puertorriqueño también agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han expresado tras su operación.

“Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos, el cardiólogo y el cirujano me dieron luz verde para continuar con mis compromisos siempre y cuando no me emocione mucho en tarima y haga movimientos que puedan lastimarme. Después de ahí ta to bien me siento nuevo de paquete, ahora solo toca tener mucha mas disciplina”, concluyó.

En 2019, el reguetonero sufrió un infarto.

