Cámara de Representantes vota a favor de limitar los poderes de Trump en la guerra en contra de Irán

La Cámara de Representantes votó en favor de limitar los poderes de del presidente Donald Trump en la guerra declarada en contra de Irán que lleva más tres meses afectando a la economía global.

La votación fue de 215 a 208 y destaca que los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson respaldaron una resolución que deja mal parado al magnate neoyorquino frente a los ojos del mundo entero.

El demócrata Gregory Meeks, representante por Nueva York y miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, fue quien presentó la resolución.

Ahora, la denominada resolución concurrente, deberá ser aprobada por ambas cámaras, pero no se enviará al mandatario de la nación para que la firme.

De acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra, el mandatario de 79 años tiene prohibido mantener tropas estadounidenses en misiones activas durante más de 60 días sin la aprobación del Congreso.

Algunos republicanos decidieron apoyar a los demócratas en la votación llevada a cabo en la Cámara de Representantes. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

“Creo que es muy peligroso privar al gobierno y al comandante en jefe de la capacidad de negociar en este momento. Eso es lo que esto provoca. Nos debilita, debilita nuestra posición y nuestra influencia en las negociaciones de paz en esta situación. La ‘Operación Furia Épica’ ha concluido.

El presidente está ahora en el proceso de concluir un acuerdo de paz, y tenemos que darle la libertad de hacerlo. Creo que una resolución sobre poderes de guerra en este momento es muy inoportuna, y algo muy negativo y peligroso para el país”, expresó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

El demócrata Jared Huffman, representante por California, se refirió a la importancia de que tanto la Cámara de Representantes como el Senado cierren filas con el objetivo de concluir la guerra contra la república Islámica.

“Es algo muy poderoso. Nos estamos acercando a que ambas cámaras del Congreso declaren esto una guerra ilegal. Eso es importantísimo. Lo que ha hecho se está volviendo cada vez más insostenible”, expuso frente a algunos miembros de la prensa.

Aunque se prevé que Trump vetará el resultado de la votación sobre los poderes de guerra, eso no deja de representarle una derrota simbólica rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

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