Así van las votaciones hoy 30 de abril en “La Casa de los Famosos 6”

El próximo lunes, al menos 8 de estos nominados entrarán al cuarto de eliminación en “La Casa de los Famosos 6“. Por ahora, sin haber jugado el robo de la salvación los habitantes en el peligro de eliminación son: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Kenny, El Divo, Luis Coronel, Yoridan, Curvy Zelma, Stefano y Celinee Santos Frías.

Josh Martínez es el actual líder de la semana, él deberá defender la nominación el domingo 3 de mayo. Los nombres de los habitantes que disputarán este poder contra Josh los conoceremos hasta el día de mañana. Hoy, el reality vivirá una nueva gala de posicionamiento y sinceramiento.

Dicho esto, en estos momentos, con pocas horas de votación porque estas se abrieron ayer por la noche, las posiciones se encuentran de la siguiente manera. En los primeros cinco lugares están: Celine, Fabio, Curvy, Luis Coronel y Divo. En los últimos cuatro lugares tenemos a Horacio Pancheri, Kenny, Yoridan y Stefano.

Repito, la votación a penas comienza y los números posiblemente cambiarán hoy por la noche después de la gala de posicionamiento y sinceramiento. Esta gala siempre define los últimos lugares en la placa.

En estos momentos, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte dentro del reality porque los carritos llegaron a exponer la votación de Calei anoche. Los fans de agua ya la tachan de traidora y malagradecida por haber nominado a quien la salvó hace unas semanas atrás, cuando justamente ella estaba en peligro de eliminación.

Para muchos el juego de Caeli ya la sentenció y creen que en una siguiente placa la eliminada será ella. Pero falta ver qué sucede porque justamente el rompimiento de agua es el discurso que la producción lleva vaticinando y casi patrocinando desde hace un mes.

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