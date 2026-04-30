Estos son los nominados rumbo a la décimo primera gala de nominación en “La Casa de los Famosos 6”

Rumbo a la décimo primera gala de eliminación en “La Casa de los Famosos 6“, la placa se llenó con nueve habitantes y estos son: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Kenny, El Divo, Luis Coronel, Yoridan, Curvy Zelma, Stefano y Celinee Santos Frías.

La nominación de anoche contó, nuevamente, con una dinámica: la caja fuerte. Dentro de cada una de ellas se escondían números que iban de cero a dos. Todos en positivo. El primer voto para nominar lo otorgaba libremente el habitante. Es decir, ellos sólo fueron dueños de sus dos puntos para sumar en la placa, pero el segundo voto, dependía de lo que les fuese a salir dentro de la caja fuerte.

¿Había forma de hacer estrategia? Aparentemente por complot, tierra logró meter a Luis Coronel, Celinee y Curvy a la placa. Con la ayuda de Caeli pudieron subir a Kenny y afianzar a Celinee en este proceso. Es decir, que aunque la influencer asegure que juega sola y en el centro, ella ya juega a favor de tierra.

El resultado de esta nominación fue sorpresivo, definitivamente, porque buena parte del público esperaba ver a Caeli nominada, sin embargo la novia de Kenzo quedó fuera de peligro, aún y cuando su juego expone que lleva semanas buscando jugar en alianza con tierra, anunciándose aparentemente “solitaria”.

Ahora bien, en esta placa de nominados ¿quién corre verdadero peligro de eliminación? Tomando en cuenta la nominación y los resultados obtenidos en pasadas placas, podemos inferir que los habitantes que estarían con números rojos para el próximo lunes 4 de mayo son: Yoridan Martínez, Stefano y Kenny.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

Así fue el ingreso de las cuatro nuevas habitantes a “La Casa de los Famosos 6”

Según Laura Zapata, producción ha decidido reducir su participación en las galas de “La Casa de los Famosos 6”.

Caeli empieza su acercamiento con el cuarto tierra en “La Casa de los Famosos 6”