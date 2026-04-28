Caeli empieza su acercamiento con el cuarto tierra en “La Casa de los Famosos 6”

La eliminación de Kenzo en “La Casa de los Famosos 6” ha generado una necesidad de venganza en Caeli, al punto de que está dispuesta a convivir con los habitantes del cuarto Tierra, aun a pesar de todo lo que en su momento le pidió comprender a Julia Argüelles en términos de confianza.

Los movimientos que está realizando dentro del juego más los comentarios que está haciendo frente a las cámaras reflejan a alguien que buscará jugar en solitario, pero que mantendrá su posición de desconfianza en contra de Agua y una aparente simpatía por Fabio. ¿Será que esto la llevará a olvidarse de sus incomodidades en contra de Stefano?

Las acciones y reacciones de Caeli están generando que la opinión pública se movilice principalmente en su contra. Y por esta razón en las redes sociales se leen muchos comentarios en su contra, como: “Tanto que criticó a Julia y está haciendo lo mismo”.

Sus compañeros del cuarto agua no entienden por qué esta se niega a entender razones y por qué sigue además ensimismada en incrementar su lectura negativa en contra de Horacio Pancheri. Lo que sí nos queda claro es que sus acciones han despertado el rechazo mayoritario del fandom del cuarto agua, razón por la cual muchos usuarios de las redes sociales dicen: “Sueltenla, se va la otra semana a hacerle compañía a Kenzo”.

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