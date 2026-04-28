Kenzo es el décimo eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

Kenzo se convirtió anoche en el décimo eliminado de “La Casa de los Famosos 6“. Desde la nominación se anticipaba la salida del novio de Caeli, porque dentro del cuarto agua y de “Los Guerreros de la Luz” en cuestión de votos él siempre se mantuvo en número rojo dentro de las placas en las que estuvo nominado.

Pero aunque su salida fue la “crónica de una muerte anunciada”, la verdad es que dentro de la casa quien nunca entenderá razones alrededor de esto es Caleli, la novia de Kenzo, que ha empezado a coquetear con Tierra.

Lamentablemente para ella y para Kenzo, la mexicana no sabe que el público ha podido observar su juego y movimientos con lupa, y que por esta razón la consideran el agente disociador de su cuerpo e incluso la verdadera ‘traidora’ de su equipo.

Y es que el juego de Caeli ha sido silencioso en ese sentido, pero siempre que ha podido exponer a uno de sus compañeros y mencionar que tal ya se acerca el juego individual, ha tomado la oportunidad. Lo hizo contra Celinee Santos, Laura Zapata, Curvy Zelma y Horacio Pancheri. De todo eso, Kenzo no tiene ni idea porque él solo se dedicó a vivir el juego a través de los ojos de Caeli.

Ahora que está fuera de casa y que escucha que lo han coronado como el máximo mueble de la temporada y, por no hablar o aparecer ni dejarse conocer por el público, sigue defendiendo su juego y la toma de decisiones. La única salvedad que presentó en su conversación en el podcast con William Valdés y Yina Calderón es que para la próxima tal vez sí se tomaría su tiempo para disfrutar la casa y permitir que sus compañeros y el público en general lo conocieran.

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