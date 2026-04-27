Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 27 de abril

Hoy 27 de abril, “La Casa de los Famosos 6” vivirá su décima gala de eliminación, en donde todos los nominados forman parte de “Los Guerreros de la Luz”. Anoche, “El Divo” retuvo la prueba de salvación frente a un consternado Horacio Pancheri, que notó lo mismo que el público televidente.

Algo extraño sucede con las piezas de los futbolistas. ¡Algunas parecen más fijas que otras! El rumor que se ha desatado alrededor de esta dinámica es que posiblemente haya algún tipo de imán en la base.

Dicho esto y alejándonos de toda esta polémica de lo que es y lo que puede ser, tenemos cómo van las votaciones, según nuestra fuente dentro de la producción. A continuación les compartimos las posiciones en las que se encuentran rumbo a la décima gala de eliminación.

Celine Horacio Curvy Josh Kenzo Kenny Caeli

¡Las consecuencias del juego peligroso de Caeli!

Previo a este listado, teníamos a Fabio en un primer lugar de votaciones; sin embargo, luego de su salvación, la dominicana se apoderó del primer puesto frente al resto de sus compañeros de agua nominados. Mientras que vemos que el cambio en la placa también nos muestra una profunda mejoría para Kenzo.

Este iba en último lugar desde el viernes pasado, pero el juego peligroso de Caeli la ha colocado en peligro de eliminación. La mexicana ha comenzado una campaña de desprestigio en contra de Horacio Pancheri por la forma en la que él nominó la semana pasada.

Sin embargo, no es la primera vez que la vemos dando este tipo de mensajes a las cámaras y a algunos de sus compañeros dentro de la competencia. Lo hizo en su momento contra Celinee Santos Frías, Laura Zapata; ahora le llegó el turno a Horacio Pancheri y ahora también ha empezado campaña silenciosa contra Curvy Zelma.

Esto es el reflejo de un juego peligroso por parte de Caeli que el público lleva semanas rechazando y que, ahora que se puede sacar a alguien de la competencia, todo parece indicar que a “Campanita” podría haberle llegado un “hasta aquí” en el juego de “La Casa de los Famosos 6”.

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