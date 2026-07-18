California pierde casas móviles y miles de familias enfrentan una crisis de vivienda asequible

Las casas móviles han sido durante décadas una de las opciones de vivienda asequible más accesibles para miles de familias en California. Sin embargo, el constante cierre de parques residenciales y la presión inmobiliaria están reduciendo rápidamente esta alternativa, dejando a adultos mayores y personas de bajos ingresos con pocas opciones para permanecer en sus comunidades.

De acuerdo con un reportaje de Los Angeles Times, el condado de Los Ángeles ha perdido cerca de 200 parques de casas móviles desde 1986, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de los que existían hace casi cuatro décadas. En ciudades como Santa Mónica, donde antes operaban 11 parques, hoy solo permanecen dos.

La situación preocupa porque este tipo de vivienda sigue siendo una de las más económicas del estado. Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que quienes viven en una casa móvil gastan en promedio $1,200 al mes en vivienda, una cifra considerablemente menor que el costo de un departamento o una casa tradicional.

El valor del suelo amenaza a miles de residentes

Aunque los propietarios son dueños de sus viviendas, el terreno donde están instaladas pertenece al dueño del parque, quien cobra una renta mensual. Cuando el propietario decide vender el terreno para desarrollar apartamentos o complejos comerciales, los residentes quedan expuestos al desalojo y, en muchos casos, trasladar la vivienda resulta prácticamente imposible.

Stephanie Hawke, directora asociada de investigación del Centro Terner para la Innovación en Vivienda de la Universidad de California, Berkeley, explicó al medio citado que las casas móviles representan “la mejor vivienda asequible que existe de forma natural”, aunque reconoció que construir nuevos parques es prácticamente inviable por el alto precio del suelo.

En Carson, una de las ciudades con mayor concentración de estos parques, muchos residentes pagan entre $400 y $700 al mes por la renta del terreno, muy por debajo de los alrededor de $1,500 que suelen costar espacios similares en municipios cercanos.

Comunidades enteras temen perder su hogar

El reportaje también documenta casos como el de Bell, donde cerca de 300 residentes deberán abandonar dos parques de casas móviles debido a su venta. Aunque la legislación de California obliga a ofrecer apoyo para la reubicación, encontrar un nuevo espacio resulta cada vez más complicado y costoso.

Yudith Meza contó al medio que trasladar la casa móvil de sus padres podría costar más de $20,000, además de que muchos parques ya no aceptan viviendas antiguas.

Mientras algunos municipios, como Carson, han aprobado nuevas reglas para dificultar la desaparición de estos desarrollos, especialistas advierten que la crisis de vivienda asequible continuará agravándose si no se crean mecanismos que protejan este modelo habitacional, considerado uno de los últimos refugios accesibles para miles de familias en California.

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