Senado aprueba proyecto bipartidista para aumentar vivienda y bajar precios

El Senado aprobó este lunes un proyecto de ley bipartidista enfocado en ampliar la oferta de vivienda y contener el aumento de precios. La iniciativa fue avalada con 85 votos a favor y 5 en contra, y ahora se envía a la Cámara de Representantes para su discusión final. El paquete legislativo busca reducir regulaciones federales, dar mayor flexibilidad a gobiernos locales y acelerar procesos de construcción con el objetivo de incrementar la disponibilidad de viviendas.

El proyecto fue resultado de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas en medio de la presión política por el alto costo de la vivienda, considerado uno de los principales problemas económicos en año electoral.

El presidente del Comité Bancario del Senado, el republicano Tim Scott, afirmó que la propuesta busca “reducir costos, ampliar la oferta y simplificar trámites”, mientras que la senadora demócrata Elizabeth Warren sostuvo que se trata de la legislación más relevante en materia de vivienda desde 1990.

We cannot afford to forget that the Iranian regime is evil.



Iran is still murdering its own citizens when they dare stand up for freedom.



They are terrorist thugs who rule through fear and violence. pic.twitter.com/rD7hEPVdb0 — Rick Scott (@SenRickScott) June 22, 2026

Entre sus principales medidas, el proyecto contempla la simplificación de evaluaciones ambientales, incentivos a gobiernos locales que superen metas de construcción, y financiamiento para reconvertir infraestructura abandonada en vivienda. También amplía herramientas para la construcción de vivienda prefabricada y facilita el acceso a financiamiento federal para proyectos de vivienda asequible.

Además, la versión final prohíbe que inversionistas corporativos adquieran viviendas unifamiliares, aunque elimina una disposición previa que obligaba a vender propiedades recién construidas en un plazo de siete años.

Según datos oficiales, Estados Unidos enfrenta una escasez estimada de hasta 10 millones de viviendas, con un mercado inmobiliario en niveles históricamente bajos en ventas e inventarios afectados por el alto costo del financiamiento.

ICYMI: Tonight, @SenateGOP passed my bill, the RESIDE Act, as part of the 21st Century ROAD to Housing Act.



The RESIDE Act helps communities transform abandoned and underutilized properties into housing for hardworking families.



It will now head to the House for consideration. pic.twitter.com/DhFI0oTduV — Senator Jim Banks (@SenatorBanks) June 22, 2026

En paralelo, datos del sitio especializado Realtor.com indican que el alquiler promedio en Estados Unidos, aunque ha bajado en los últimos años, sigue siendo 17.2% más alto que antes de la pandemia.

El mercado inmobiliario estadounidense ha mostrado signos de desaceleración desde 2022, cuando el aumento de tasas hipotecarias redujo la demanda y llevó las ventas de viviendas usadas a niveles cercanos a los 4 millones anuales, por debajo del promedio histórico de 5.2 millones.

La iniciativa también incluye ajustes al programa de la Sección 8, ampliación de fondos federales para vivienda prefabricada y un esquema de recuperación ante desastres con financiamiento limitado a tres años, tras diferencias entre ambas cámaras.