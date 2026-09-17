Trump retira a Richard Schroyer como candidato para dirigir el ICE tras bloqueo del Senado

La Casa Blanca retiró este jueves la nominación de Richard Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, después de que su candidatura no lograra avanzar en el Senado, informó CBS News, en un reporte firmado por Kathryn Watson.

Schroyer, cuyo nombre también aparece como Lance Schroyer en otros reportes, había sido elegido por el presidente Donald Trump en junio para encabezar la agencia encargada de buena parte de la aplicación de las leyes de inmigración dentro de Estados Unidos.

Schroyer se desempeñaba como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuando Trump anunció su nominación. Sin embargo, el proceso quedó detenido en el Senado.

El senador republicano Rand Paul exigió información sobre las investigaciones relacionadas con tiroteos en Minnesota en los que estuvieron involucrados agentes federales. Schroyer no consiguió avanzar hasta una votación del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

¿Qué pasará ahora con el ICE?

El retiro de la nominación deja nuevamente a la agencia sin un director confirmado por el Senado. ICE no tiene un director confirmado desde 2017, por lo que la conducción de la institución ha quedado en manos de funcionarios interinos durante años.

Actualmente, David Venturella es el funcionario de mayor rango que desempeña las funciones de director del ICE, después de la salida de Todd Lyons, quien dejó el puesto este año. La Casa Blanca no explicó públicamente la razón del retiro de la candidatura.

La nominación de Schroyer había generado atención desde junio debido a su trayectoria en las fuerzas de seguridad de Oklahoma. Según información publicada anteriormente por CBS News, Trump destacó que tenía más de 29 años de experiencia en aplicación de la ley y lo describió como un “PATRIOT” con experiencia operativa.

El Washington Post también reportó que Schroyer había participado en la expansión de acuerdos bajo el programa 287(g), que permite a agencias estatales y locales colaborar con autoridades federales en tareas de aplicación de las leyes migratorias.

Por ahora, la administración Trump tendrá que definir si presenta un nuevo candidato para ocupar de manera permanente la dirección del ICE, una agencia central en su política de inmigración y deportaciones.

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