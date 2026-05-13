¿Quién es David Venturella, el nuevo rostro del ICE?

La administración Trump eligió a David Venturella, un veterano funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como nuevo director de la agencia federal encargada de las deportaciones y operativos migratorios en el país.

Su nombramiento ocurre en uno de los momentos más tensos para la política migratoria, marcada por redadas masivas, protestas y cuestionamientos por el uso de la fuerza en operativos federales.

Venturella reemplazará a Todd Lyons, quien dirigió el ICE de manera interina tras la salida de anteriores funcionarios de la administración Trump. La noticia fue confirmada por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Antes de asumir el cargo, Venturella encabezaba el programa “Comunidades Seguras”, una estrategia que permite compartir información entre cárceles locales y autoridades migratorias para detectar personas sin estatus legal en Estados Unidos.

Su relación con GEO Group genera críticas

Uno de los puntos que más controversia ha generado sobre su llegada al ICE es su vínculo con GEO Group, una de las empresas privadas de prisiones más grandes del país y contratista histórico del gobierno estadounidense.

Venturella trabajó como vicepresidente sénior de relaciones con clientes de GEO Group hasta 2023 y posteriormente se desempeñó como consultor de la compañía, según registros presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos públicos, GEO Group mantiene contratos con ICE valuados en más de mil millones de dólares.

La congresista demócrata Delia Ramírez criticó duramente el nombramiento.

“Seamos claros: su nombramiento tiene como objetivo garantizar que los jefes corporativos de Trump sigan lucrándose a costa del sufrimiento de nuestras comunidades”, escribió en la red social X.

El ICE enfrenta presión por redadas y uso de fuerza

La llegada de Venturella también coincide con crecientes críticas hacia el ICE por las redadas realizadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde agentes federales participaron en operativos migratorios que desataron protestas y cuestionamientos públicos.

En Minneapolis, dos ciudadanos estadounidenses murieron durante una operación federal, lo que incrementó la presión sobre el gobierno federal y la agencia migratoria.

Aunque la administración Trump ha endurecido su discurso migratorio desde el inicio de su segundo mandato, también han surgido reportes sobre ajustes internos para moderar algunas tácticas. Según NBC News, oficinas locales del ICE recibieron instrucciones para no ingresar a domicilios sin órdenes judiciales firmadas por jueces.

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