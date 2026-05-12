ICE ampliará escaneo de iris con más de mil dispositivos biométricos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea expandir de forma acelerada el uso de tecnología biométrica en todo el país mediante la adquisición de 1,570 nuevos escáneres de iris, como parte de un contrato federal adjudicado sin licitación pública.

La medida, revelada en documentos oficiales publicados en SAM.gov y retomada por el medio especializado Project Salt Box, permitirá a los agentes migratorios identificar personas en tiempo real utilizando únicamente la cámara de un teléfono inteligente o dispositivos móviles conectados a una base de datos biométrica privada.

Según la Declaración de Objetivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sistema será operado mediante la tecnología desarrollada por la empresa Bi2 Technologies, especializada en reconocimiento de iris y herramientas biométricas utilizadas por agencias policiales en Estados Unidos.

El contrato contempla el despliegue nacional de los dispositivos dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación y otorgará acceso ilimitado a las plataformas IRIS y MORIS, sistemas capaces de verificar identidades y consultar antecedentes de arresto en cuestión de segundos.

De acuerdo con la documentación federal, la base de datos contiene más de cinco millones de registros de detenciones asociados a aproximadamente 1.5 millones de personas únicas, recopilados mediante acuerdos entre Bi2 y más de 247 agencias policiales locales en todo el país.

“El sistema puede devolver historiales de arrestos y encarcelamientos en menos de un segundo desde prácticamente cualquier lugar”, señala la descripción técnica de MORIS citada en el reporte.

El reconocimiento de iris funciona mediante el análisis del patrón único que rodea la pupila del ojo humano. Bi2 asegura que su sistema identifica más de 265 características anatómicas distintas y puede operar incluso si la persona utiliza lentes o gafas.

Aunque la empresa sostiene que se trata de una herramienta diseñada para autenticar identidades y no para vigilancia masiva, organizaciones civiles y expertos en privacidad han expresado preocupación por la rapidez con la que este tipo de tecnologías se integran a las operaciones migratorias y policiales.

Uno de los puntos que más llama la atención es que ICE decidió evitar un proceso de licitación competitiva. La agencia justificó la decisión argumentando que Bi2 mantiene “la única red biométrica nacional de iris basada en la web” y que ningún otro proveedor tiene acceso a una base de datos comparable.

La expansión ocurre además en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, cuya administración declaró emergencia fronteriza y fortaleció las capacidades tecnológicas para vigilancia, identificación y deportación.

El documento también revela que el DHS ya había otorgado a Bi2 un contrato previo por $4.6 millones en septiembre de 2025 para implementar 200 dispositivos biométricos. La nueva adquisición representa una expansión mucho mayor de esa infraestructura.

Otro aspecto relevante es que el sistema todavía no cuenta con la certificación FedRAMP, el estándar federal utilizado para verificar la seguridad de plataformas en la nube que manejan información sensible del gobierno estadounidense.

Pese a ello, ICE tendría acceso inmediato a nivel nacional al sistema biométrico mientras la empresa desarrolla apenas un borrador de cumplimiento para obtener la autorización.

El contrato establece algunas restricciones sobre el manejo de datos. Por ejemplo, Bi2 no podrá utilizar la información obtenida por ICE con fines comerciales ni compartirla con terceros. También deberá eliminar las imágenes utilizadas en las consultas biométricas después de procesarlas y conservar registros de auditoría durante al menos 180 días.

Sin embargo, el documento no menciona auditorías independientes, supervisión del Congreso ni mecanismos externos de control sobre el uso de la plataforma.

La implementación de los nuevos escáneres refuerza la creciente dependencia de agencias federales en sistemas biométricos, reconocimiento facial y herramientas de monitoreo digital para tareas de seguridad y control migratorio.

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