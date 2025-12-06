Aplicación de reconocimiento facial de ICE es retirada de Google Play Store 

Una aplicación vinculada a tecnologías de reconocimiento facial empleadas en tareas migratorias desapareció de la Google Play Store pocas semanas después de su lanzamiento.

La herramienta permitía que autoridades locales y federales realizaran verificaciones de identidad utilizando bases de datos de inmigración administradas por agencias como ICE y CBP.

La app y su relación con ICE

Según Newsweek, la aplicación, llamada Mobile Identify, había sido presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en noviembre y estaba destinada a facilitar que policías locales accedieran a datos biométricos utilizados a nivel federal.

Aunque su operación no estaba limitada a ICE, la aplicación podía conectarse con bases que ambas agencias emplean en procesos de verificación.

404 Media informó que Mobile Identify era una versión simplificada de Mobile Fortify, una herramienta interna utilizada por agentes federales que consulta una base de datos con más de 200 millones de imágenes. Con esa información, el sistema puede entregar coincidencias faciales junto con datos personales como nombre, fecha de nacimiento, estatus migratorio y el número de registro asignado por USCIS.

De acuerdo con los reportes, Mobile Identify incluía instrucciones para que los oficiales se comunicaran con ICE en caso de obtener una coincidencia positiva. Esto la convertía en un puente entre autoridades locales y el sistema federal de control migratorio.

Por qué Google retiró la aplicación

Según Newsweek, la aplicación dejó de aparecer en la tienda de Google poco después de su lanzamiento, y el enlace oficial quedó inactivo. Google había señalado previamente a 404 Media que la herramienta solo podía ser utilizada con credenciales oficiales del gobierno, pero la compañía advirtió que actuaría si detectaba alguna violación a sus políticas internas.

Reportes recientes indicaron que la app generó inquietud dentro del propio personal de Google, especialmente tras informarse que el sistema había arrojado coincidencias que incluían también a ciudadanos estadounidenses.

La empresa no detalló públicamente las razones específicas de la eliminación, pero su retirada coincidió con revisiones internas sobre herramientas que manejan datos sensibles.

Críticas y preocupaciones de organizaciones civiles

Según 404 Media, la disponibilidad de este tipo de aplicaciones ha despertado alertas entre defensores de la privacidad, quienes argumentan que el reconocimiento facial puede producir errores y exponer a personas inocentes a detenciones injustificadas. Entre sus preocupaciones también se encuentra la posibilidad de que dichas herramientas faciliten el perfilamiento racial o la vigilancia excesiva en comunidades inmigrantes.

CBP, por su parte, utiliza diversas aplicaciones oficiales para gestionar procesos aduanales, ingresos y salidas del país, e incluso programas que permiten la autodeportación.

Organizaciones civiles han cuestionado que junto a estas plataformas existan herramientas adicionales que expanden la colaboración entre policías locales y agencias federales mediante sistemas biométricos poco transparentes.

Reacción política y debate en curso

Reuters informó que legisladores federales, incluidos los representantes Andrew Garbarino y Josh Brecheen, enviaron cartas a Google y Apple expresando preocupación por aplicaciones que rastrean o se vinculan a operaciones de ICE. Aunque estas cartas no pedían específicamente la eliminación de Mobile Identify, sí reflejan la presión política alrededor de herramientas de vigilancia digital relacionadas con inmigración.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han criticado también la proliferación de otras apps que monitorean la actividad de ICE en comunidades locales, argumentando que podrían afectar la seguridad de los agentes. Sus creadores, en contraste, defienden que buscan proteger a inmigrantes que cumplen la ley de interacciones innecesarias o potencialmente abusivas.