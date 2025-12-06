Inmigrante es detenido en entrevista de Green Card por una carta perdida durante una mudanza

La entrevista de Allan Dabrio Marrero, que tenía por objetivo asegurar su residencia permanente, se convirtió en el primer paso de un tortuoso proceso que lo ha llevado a un centro de detención en Newark, Nueva Jersey, y que podría derivar en una deportación a pesar de haber vivido en Estados Unidos por más de una década.

La situación se originó por una notificación que nunca llegó a su nuevo domicilio tras una mudanza realizada años atrás.

Arresto en plena entrevista y cómo ocurrió

De acuerdo con Newsweek, Marrero fue detenido por agentes de ICE a finales de noviembre en 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, cuando acudió a su cita de Green Card basada en matrimonio. Autoridades indicaron que existía una orden de deportación desde 2022, emitida después de que Allan no se presentara a una audiencia migratoria para la cual, según su familia, nunca recibió notificación.

Allan fue detenido durante su cita de Green Card sin previo aviso. Crédito: Kurgenc | Shutterstock

La pareja supo de la orden solo hasta el día de la entrevista, momento en que agentes confirmaron que USCIS había marcado aquella falta de comparecencia como fundamento para iniciar procedimientos de expulsión. El aviso perdido correspondía a una citación enviada en diciembre de 2022, justo cuando Allan había cambiado de domicilio por una mudanza.

Tras la detención, Allan fue trasladado al centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, donde permanece. Su esposo, Matthew, declaró a medios locales como ABC7NY que ambos asistieron confiados a la cita migratoria sin imaginar que terminaría bajo custodia ese mismo día.

Razón oficial de su detención

Según la información recopilada por Newsweek, ICE actuó con base en la orden de deportación activa que surgió tras la falta de comparecencia documentada por USCIS. La agencia señaló que este tipo de medidas se ejecuta cuando una persona tiene procesos pendientes o incumplimientos registrados en su historial migratorio.

La familia sostiene que Allan nunca recibió la carta debido al cambio de domicilio y a la mudanza realizada ese año. En entrevistas con ABC7NY y el medio Documented, Matthew argumentó que la situación refleja fallas en el sistema de notificaciones y no un incumplimiento intencional por parte de su esposo.

La vida de Allan Dabrio Marrero en EE.UU.

Allan ha residido más de una década en Estados Unidos. Según Documented, antes de llegar al país vivía en las Islas Caimán, de donde se marchó en busca de un entorno más seguro por su pertenencia a la comunidad LGBTQ+. Ya en EE.UU. inició un proceso de asilo y con el tiempo conoció a Matthew a través de redes sociales, relación que consolidaron en matrimonio hace más de dos años.

Durante su estancia en el país, Allan obtuvo autorización de trabajo, pagó impuestos y asistió a audiencias migratorias previas, según su familia y su comunidad religiosa. Cercanos a la pareja señalan que él siempre procuró mantener su documentación en orden y cumplir con cada requisito exigido por las autoridades.

La familia, incluida su cuñada Andrea, ha expresado que Allan buscaba estabilidad y una vida segura en Estados Unidos. En una campaña de GoFundMe creada para cubrir gastos legales y visitas al centro de detención, relataron que su intención siempre ha sido regularizar su estatus mediante un matrimonio genuino. La iniciativa ha superado los 15,500 dólares en donaciones.

Según Newsweek, Allan obtuvo una suspensión temporal que impide su deportación inmediata mientras se programa una nueva audiencia.

