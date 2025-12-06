California garantiza acceso a la salud a indocumentadas durante el embarazo

Mientras que los programas federales de salud enfrentan drásticos recortes, California mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas embarazadas, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a la atención médica que necesitan.

A través del programa MediCal, las mujeres embarazadas indocumentadas pueden recibir cobertura completa durante el embarazo y hasta 12 meses después de su finalización.

“Queremos asegurarles a nuestras comunidades que solicitar MediCal es seguro. La información personal es confidencial y no se comparte con las autoridades federales de inmigración. El uso de MediCal no afectará su estatus migratorio ni se considerará en las determinaciones de la carga pública”, dijo Raquel Saunders, jefa de sección, beneficios y legislación de MediCal en el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), durante la videoconferencia: “En medio de los recortes nacionales de salud, California preserva la cobertura materna completa”, organizada por American Community Media (ACoM).

Por lo tanto, animó a cualquier persona que necesite atención médica a que visite la oficina de servicios sociales de su condado o una clínica de salud comunitaria para iniciar el proceso de solicitud.

Esto es muy importante, señaló, porque muchas mujeres desconocen que este apoyo integral está disponible para ellas, incluyendo los numerosos servicios y beneficios nuevos disponibles a través del programa California Advancing and Innovating MediCal (CalAIM).

Saunders dijo que muchas personas en nuestra comunidad, especialmente inmigrantes y familias con diferentes estatus migratorios, se sienten inseguras ante los próximos cambios en el sistema médico.

“Gracias a Cal-Aim y al programa de atención del parto, los miembros ahora tienen acceso a una amplia gama de proveedores de atención materna que se adaptan a las necesidades culturales y lingüísticas, así como a las preferencias individuales sobre cuándo, dónde y cómo dar a luz”.

Hizo ver que para destacar la amplia gama de servicios de salud materna disponibles a través de MediCal, el DHCS ha desarrollado dos folletos, uno que describe los servicios prenatales que se ofrecen; y el otro, las diferencias entre los proveedores perinatales.

Las doulas

“Los servicios de doula han estado cubiertos por MediCal y ha sido un beneficio desde el 1 de enero de 2023; y a partir del 15 de noviembre de 2025, el DHCS ha inscrito a 1098 proveedores de doulas individuales, lo que representa un hito significativo y amplía el acceso a una atención culturalmente receptiva”.

Expuso que los servicios de doula incluyen atención emocional y física durante el embarazo, el parto, el nacimiento y el posparto.

Otros servicios, dijo, incluyen asistencia tras un aborto espontáneo o inducido, orientación médica, planificación del parto, apoyo a la lactancia y educación sobre cuidados prenatales, posparto y neonatales, así como derivaciones a recursos comunitarios como clases de lactancia materna o grupos de apoyo maternal.

Otros servicios

Explicó que además de los servicios de doula, MediCal también cubre dos tipos de parteras: enfermeras parteras certificadas y parteras con licencia.

“Ambas pueden ejercer de forma independiente y no requieren supervisión médica. Ambas son profesionales de la salud con capacitación específica que atienden a miembros con embarazos saludables y de bajo riesgo”.

Agregó que sus servicios incluyen chequeos prenatales, asesoramiento y apoyo emocional, enfoques personalizados y atención integral del embarazo y el parto, tanto en hospitales, centros de maternidad como en casa.

“Las parteras no realizan cirugías como cesáreas. Para obtener más información y recursos, le recomendamos visitar y socializar las páginas web del DHCS, Servicios Materno-Perinatales y de Información para Parteras”

Family Pact

La enfermera Sarah Gilbert, jefa de la Oficina de Planificación Familiar del Departamento de Servicios de Atención Médica dijo que administran el programa Family Pact que se encarga del acceso a cuidado de planeación de la familia y a planear embarazos saludables.

“Family Pact atiende a residentes de California con ingresos iguales o inferiores al 200% del nivel federal de pobreza, que, en primer lugar, necesitan planificación familiar por razones médicas y, en segundo lugar, carecen de seguro médico o enfrentan obstáculos para acceder a estos servicios”,

Enfatizó que la elegibilidad para el Family Pact no considera el estatus migratorio, pero la persona debe vivir y tener una dirección en California.

“La inscripción es sencilla y puede completarse en cualquier clínica participante el mismo día que se necesitan los servicios. También puede solicitarla en línea visitando familypact.org”.

Dijo que Family Pact ofrece una gama integral de servicios de planificación familiar, que incluyen educación y asesoramiento, y acceso a todos los métodos anticonceptivos aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos.

“Las pruebas de salud reproductiva incluyen pruebas de embarazo, detección de cáncer de cuello uterino (por ejemplo, pruebas de Papanicolaou y del VPH), y pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual”.

Detalló que los servicios de Family Pact son gratuitos, confidenciales y están disponibles en todo California.

“El programa está diseñado para ser inclusivo y accesible. No se hacen preguntas relacionadas con la inmigración, y usar Family Pact no afecta la condición de carga pública de una persona”.

Dijo que esto garantiza que todas las personas elegibles puedan buscar la atención que necesitan sin temor ni duda.

El papel de las parteras

La enfermera partera certificada Eva Goodfriend-Reaño, jefa clínica de parteras en el Sistema de Salud Alameda, dijo que las parteras atienden a las personas antes del embarazo, durante el embarazo, asisten al parto y cuidan durante el posparto en diferentes entornos.

“Las parteras también atienden al recién nacido durante las primeras semanas de vida y, si es necesario, pueden derivarlo a atención pediátrica si surgen circunstancias fuera de lo normal”.

Mencionó que también ​​apoyan con pruebas de Papanicolaou, planificación familiar y otros tipos de exámenes de salud de rutina.

“Todas las personas que reciben cobertura médica a través de MediCal en California y están embarazadas pueden continuar recibiendo servicios durante el primer año posparto. Con cobertura durante el primer año, una paciente con depresión posparto puede seguir viendo a una partera y recibir un enfoque multifacético que incluye el manejo de medicamentos si es necesario, además de servicios de apoyo y terapia adicionales”.