Trump pone a millones de inmigrantes legales en estado de vulnerabilidad

Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha llevado a cabo una cancelación masiva sin precedentes del estatus migratorio para quienes han cumplido con todas las normas, lo que podría afectar a más de dos millones de personas y transformar fundamentalmente el significado de la inmigración legal.

Durante la videoconferencia: “De la legalidad a la ilegalidad: Cómo la administración Trump reclasifica a los inmigrantes legales como “no autorizados”, organizada por American Community Media (ACoM), varios expertos discutieron el tema.

¿Cómo es que la Administración está redefiniendo lo que significa estar en el país legalmente?

Hiroshi Motomura, codirector del Center for Immigration Law and Policy de la UCLA, dijo que lo primero que hay que entender es que la ley estadounidense contempla muchos estatus migratorios legales diferentes.

“Existe, por supuesto, la ciudadanía, la residencia permanente legal, pero también muchos estatus legales que a veces se consideran intermedios e incluyen permisos de trabajo”.

Expuso que muchas personas con estatus legal son los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso condicional (parole) para estar en el país, y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“También debo mencionar que la administración ha anunciado que reexaminará y posiblemente retirará el estatus de residencia permanente, ya otorgada, especialmente en las admisiones de asilo y refugiados”.

Hizo ver que el gobierno también está muy decidido a desnaturalizar a los ciudadanos; y ha anunciado su intento de redefinir lo que significa ser ciudadano estadounidense.

Sin embargo, la orden ejecutiva que el gobierno emitió a principios de 2025, redefiniría la ciudadanía para siempre, y por lo tanto, si se aprueba, se retirará la ciudadanía a muchas personas que la tienen hoy.

¿Qué significa el anuncio de suspender todos los procesos de inmigración para 19 países, entre ellos Venezuela?

“Hay aspectos de los anuncios que reflejan fuertemente una discriminación religiosa y racial, pero la administración alegará motivos de seguridad nacional. Por lo tanto, esto se combatirá en los tribunales”.

Hizo ver que el efecto práctico de esto es mucho más amplio que el legal.

“Lo que la administración ha estado haciendo, es que algunas personas se sientan integradas y otras no. Por lo tanto, hay quienes tienen miedo de viajar; hay quienes cumplen los requisitos para obtener la ciudadanía, pero tienen miedo de solicitarla y de expresarse públicamente”.

Dijo que esto significa que hay una pausa en la obtención de beneficios y gran parte de la intención de la administración en esta situación es asustar a la gente y hacer que se sientan indefensos.

Permisos humanitarios

Laura Flores-Perilla, abogada del Justice Action Center explicó que el permiso condicional (parole), ha sido una herramienta que las administraciones de ambos partidos han utilizado durante las últimas siete décadas no solo para proporcionar una vía legal y segura a Estados Unidos, sino también para brindar a las personas la posibilidad de trabajar en el país en respuesta a las graves crisis humanitarias que ocurren en otros países.

“La gente conoce los programas de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que surgieron bajo la administración Biden pero hay muchos más, como la operación “Unidos por Ucrania”, “Aliados bienvenidos”, entre otros”.

Pero dijo que en el segundo día del segundo mandato de Trump, él anunció su intención de eliminar la libertad condicional humanitaria, específicamente el programa CHNV (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos), pero también la libertad condicional en general.

“Todo esto forma parte de la campaña de la administración Trump para deslegalizar y despojar a la mayor cantidad posible de personas con estatus legal, y para hacerlos aún más vulnerables a situaciones como la deportación y la expulsión”.

Mencionó que ese es uno de sus casos en las cortes, la demanda colectiva Svitlana Doe contra Noem para beneficiarios de libertad condicional que, tenían estatus legal e hicieron todo lo que el gobierno federal les pidió para solicitarla y ser elegibles, y ahora se les está quitando la libertad bajo fianza y negando la posibilidad de revocar su libertad condicional.

“Esto es cruel y sin precedentes, y en eso estamos trabajando en este litigio. Es otro ejemplo de esta deslegalización masiva sin precedentes que está ocurriendo con las personas en Estados Unidos que tienen estatus legal, como la libertad condicional”.

El permiso humanitario y el TPS

La activista venezolana Adelys Ferro dijo que cada día escucha terror, miedo, agotamiento y traición.

“Las familias venezolanas han pasado años haciendo todo lo que este país les pidió. Se registran para el TPS, solicitan permisos de trabajo, se presentan ante la corte, pagan sus impuestos, construyen pequeños negocios, sus hijos están en nuestras escuelas, iglesias, universidades, y ahora les dicen que de la noche a la mañana, 600,000 vidas podrían volver a cero”.

Sobre el TPS, dijo que la gente lo describe como vivir en un estatus permanente temporal.

“Cada anuncio, cada decisión judicial, cada titular, puede cambiar su futuro en un segundo”.

Señaló que en sus grupos de WhatsApp, en su línea directa, en las reuniones comunitarias, los mensajes son todos iguales.

“¿Qué va a pasar con mis hijos si pierdo mi permiso de trabajo? ¿Debería dejar de conducir por miedo a que me detengan? ¿Es más seguro mudarse para desaparecer? ¿Qué va a pasar con mis hijos si me detienen?”.

Sostuvo que existe también una profunda sensación de injusticia.

“Los habitantes de Venezuela huyeron de una dictadura, de la persecución política, el hambre y ahora incluso de la amenaza de guerra, y sin embargo, se les trata como si fueran un riesgo, en lugar de como personas que escapan del peligro”.

Sostuvo que las familias sienten que las están utilizando como moneda de cambio político desde hace meses y años, pero ahora más que nunca.

“En 2025, un día fuimos bienvenidos en Estados Unidos. Al día siguiente, somos desechables. Así que el estado de ánimo actual es una mezcla de cansancio por el miedo y una determinación, silenciosa pero firme, de no rendirse y luchar por sus derechos”.

Escasez de jueces

Jeremiah Johnson, exjuez de inmigración en San Francisco y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, quien muy removido como juez, dijo que las personas que solían acudir a los tribunales, ahora tienen miedo de hacerlo.

“Yo les diría a las personas que son residentes permanentes legales que incluso si el Departamento de Seguridad Nacional les intenta cancelar su estatus de asilo, un juez podría revisar su estatus”.

Afirmó que con la destitución de jueces y tribunales, se elimina ese proceso de revisión.

“Con las detenciones, se coloca a las personas en procedimientos de deportación acelerada”.

Así que cuando se despide a jueces como fue su caso, se ve a la administración intentando eludir la ley, a los propios jueces y tribunales, para simplemente seguir adelante con este programa.

“No se están llenando los puestos de jueces de inmigración. El Fiscal General ha suavizado los requisitos y se necesitan más jueces, sin duda, y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración quiere que se implemente un sistema de contratación transparente”.

Estimó que han despedido a unos 100 jueces; otros se jubilaron o aceptaron un plan de jubilación provisional, y han tenido 25 reemplazos hasta ahora.

“En mi sala, en todo el piso de los tribunales de San Francisco, hay juzgados vacíos, pasillos vacíos, salas vacías, así que no están siendo reemplazados”.

Ni aquí ni allá

Andrea, una dreamer y organizadora de inmigrantes dijo que vino a Estados Unidos cuando tenía cinco años, y ha estado en el país durante 20 años.

“Califiqué para DACA. Cumplí con todos los requisitos, y justo cuando estaba a punto de solicitar, la administración Trump canceló el programa. Volví a solicitarlo en 2021, cuando se abrieron brevemente las solicitudes, y mi aplicación ha estado en espera desde entonces”.

Mientras tanto se graduó de la universidad y ahora está haciendo su maestría en Ciencias en Políticas y Gestión Públicas.

“Como la mayoría de los soñadores, estoy en una encrucijada sobre qué hacer a continuación. ¿A dónde voy? Estoy en una especie de lo que los académicos dirían, estado liminal, de no estar ni aquí ni allá, tratando de averiguar cuáles son mis próximos pasos”.