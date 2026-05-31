Dell XPS 13: precio y características de la laptop Windows que busca competirle a la MacBook Neo

El mercado de las laptops económicas ya no le pertenece solo a Apple. Con el lanzamiento de la nueva Dell XPS 13, uno de los fabricantes más icónicos del mundo Windows vuelve a la escena con un equipo que mira directamente a los ojos a la MacBook Neo ? y que en muchos aspectos la supera. El anuncio llegó en el Computex 2026 y dejó claro que la batalla por el segmento asequible va a ser más intensa que nunca.

Desde que Apple presentó la MacBook Neo a $599 dólares, algo se movió en la industria. Los grandes fabricantes de PC entendieron que ya no podía seguir dejándole ese espacio libre a Cupertino. Hay una demanda real de equipos que ofrezcan diseño premium, buen rendimiento y un precio que no obligue a sacar una segunda tarjeta de crédito. Y Dell lo sabe mejor que nadie.

Una bestia ultradelgada que pesa menos de un kilo

Lo primero que sorprende de esta nueva XPS 13 es lo que no pesa: solo 2.2 libras (1 kilogramo), lo que la convierte en la laptop XPS más delgada y ligera de la historia de Dell. Con apenas 0.5 pulgadas de grosor y una carcasa de aluminio mecanizado CNC, este equipo se siente como una joya desde el primer momento que la tienes en las manos.

Y a diferencia de la MacBook Neo, la XPS 13 viene con una pantalla táctil de 13.4 pulgadas con resolución 2560 x 1600, brillo de 500 nits y una tasa de refresco variable de 30 a 120 Hz. ¿Quieres ver contenido en movimiento con fluidez o ahorrar batería leyendo documentos? La pantalla se adapta sola. Eso es algo que Apple todavía no está ofreciendo en su Neo.

También hay una cámara de 2MP con resolución 1080p y reconocimiento facial infrarrojo, teclado retroiluminado con teclas tipo chiclet, y un trackpad mecánico estándar. Detalles pequeños que en el día a día marcan la diferencia.

Las especificaciones técnicas que importan

El corazón del equipo es el nuevo procesador Intel Core 5 320 (“Wildcat Lake”), aunque Dell ya confirmó que después del lanzamiento llegará una versión con el Intel Core Ultra 7 355 (“Panther Lake”). Eso significa que hay room para crecer si buscas más potencia.

En cuanto a memoria y almacenamiento, aquí van los detalles clave:

RAM desde 8 GB hasta 32 GB LPDDR5x-7467 MT/s (los modelos Core Ultra llegan a 32 GB en configuración dual-channel)

desde 8 GB hasta 32 GB LPDDR5x-7467 MT/s (los modelos Core Ultra llegan a 32 GB en configuración dual-channel) Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 desde 256 GB hasta 1 TB

SSD PCIe Gen 4 desde 256 GB hasta 1 TB Conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth (Intel BE213 en modelos Core, BE211 en Core Ultra)

Wi-Fi 7 y Bluetooth (Intel BE213 en modelos Core, BE211 en Core Ultra) Puertos 2x USB-C 3.2 Gen 2 en la versión base, con Thunderbolt 4 en los modelos Core Ultra

2x USB-C 3.2 Gen 2 en la versión base, con en los modelos Core Ultra Batería de 52 WHr

Comparada con la MacBook Neo, la XPS 13 ofrece puertos USB más rápidos, pantalla más grande y táctil, más opciones de memoria y almacenamiento, y mayor capacidad de personalización según lo que necesites. El precio por esa flexibilidad, claro, puede subir dependiendo de la configuración que elijas.

El precio que lo cambia todo

Aquí llega lo interesante. La Dell XPS 13 arranca en $699 dólares, pero Dell lanzó una oferta temporal de $599 dólares para estudiantes mayores de 16 años para la temporada de regreso a clases. Eso la pone directamente al nivel del precio base de la MacBook Neo — aunque Apple ofrece ese precio de manera permanente y su descuento para estudiantes baja incluso hasta los $499 dólares.

Aun así, el posicionamiento de Dell es claro y agresivo. En un blog oficial, la compañía nombra directamente a la MacBook Neo, la llama “un equipo capaz” y luego explica por qué cree que su XPS es superior en este rango de precio. Eso no es poca cosa para un fabricante que históricamente ha evitado entrar en ese terreno.

La XPS 13 llega al mercado en junio de 2026, con la configuración base que incluye el Core 5 320, 8 GB de RAM y SSD de 512 GB. Es una propuesta sólida para estudiantes universitarios, profesionales en movimiento, o cualquier persona que quiera dejar de sentir que tiene que elegir entre precio y calidad.

El mercado lo ha dicho claramente: la era del portátil premium asequible ya comenzó, y fabricantes como Dell, con toda su experiencia construyendo equipos de alto calibre bajo la línea XPS, tienen todo para ganarle terreno a Apple en su propio juego. Si la MacBook Neo despertó al mercado, la XPS 13 llegó dispuesta a responder el desafío.

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