Donald Trump sería el reemplazo de los artistas que se negaron a participar en el “Freedom 250”

Ante la repentina cancelación de varios artistas programados para participar en la “Gran Feria Estatal Americana”, festival organizado por el gobierno como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump contempla ser él quien los reemplace.

De manera sorpresiva, los cantantes Martina McBride, Morris Day, Young MC, Bret Michaels y la banda The Commodores, dieron a conocer cada uno por separado que no se presentarán al festival previsto a celebrarse del 25 de junio al 10 de julio en la gran explanada nacional de Washington.

A través de una publicación en Instagram, Martina McBride, intérprete de la música country, afirmó haber sido engañada sobre el verdadero propósito detrás del evento y por ello optará por dar un paso al costado.

“Me ofrecieron la oportunidad de actuar en un evento no partidista, pero resultó ser engañoso. Hice muchas preguntas y me aseguraron que se trataba de un evento no partidista destinado a celebrar a los 50 estados”, indicó.

Donald Trump continúa acaparando los reflectores rumbo a la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos. (Crédito: Rick Scuteri / AP)

El rockero Bret Michaels recurrió a la misma red social para dar a conocer que también se suma a las bajas del programa de la “Gran Feria Estatal Americana”.

“Lamentablemente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que yo acepté formar parte”, escribió.

Al parecer el detonante de la cancelación de los artistas surgió a partir de algunos informes apuntado hacia presuntos vínculos del festival con el movimiento MAGA y sobre la participación de empresas relacionadas con aliados de Donald Trump en la financiación de la iniciativa Freedom 250.

Frente a la desbandada de los cantantes, el magnate difundió un mensaje en la plataforma Truth Social donde no sólo demeritó su talento, sino que advirtió estar dispuesto a reemplazarlos subiendo él mismo al escenario.

“Entiendo que los artistas están nerviosos por su actuación del miércoles, así que estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia (¡EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!), DONALD J. TRUMP, para que reemplace a estos artistas de tercera categoría y muy bien pagados, y dé un discurso importante, impulsando al país como lo he hecho desde que soy presidente”, escribió.

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