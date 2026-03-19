Se aprueba la elaboración de una moneda conmemorativa con la imagen de Trump

La Comisión de Bellas Artes designada por el propio presidente Donald Trump votó a favor de que se elabore una moneda conmemorativa a los 250 años de la fundación de Estados Unidos, pero lo controversial del tema es que llevará la imagen del magnate neoyorquino en una de sus caras.

Previo a la votación, James McCrery, vicepresidente de la comisión señalada, pidió acuñar el rostro de Trump en la moneda lo más grande que fuera posible para destacar su legado durante las dos administraciones al frente de la Casa Blanca.

“Propongo aprobarlo tal como se presenta, y les recomiendo encarecidamente que lo hagan lo más grande posible, hasta alcanzar las tres pulgadas de diámetro”, señaló.

El diseño aprobado parece haberse inspirado en una fotografía del republicano de 79 años expuesta en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian.

De esta manera, la pose con la cual Trump pasará a la posteridad como símbolo del poder estadounidense en la moneda lo representa de pie y mirando de frente, apoyando sus puños en el escritorio colocado en el despacho Oval de la Casa Blanca.

Asimismo, al rededor de la imagen del mandatario destaca la palabra “LIBERTY”, mientras que un poco más abajo y cargado a la izquierda se destaca al año de 1776, fecha en que el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia rompiendo lazos con Gran Bretaña.

Hacia el costado derecho también aparece el año 2026, pues en dicha fecha se cumplen 250 años del histórico acontecimiento.

Con respecto al reverso de la moneda, aparece la figura de un águila americana extendiendo sus alas a la cual le rodea el nombre de Estados Unidos de América acompañada de la frase en latín “E pluribus unum”, cuyo significado es “uno a partir de muchos”.

En 2018, el rostro de Donald Trump fue acuñado en 1,000 monedas fabricadas por el Centro Educativo Mikdash después de que el neoyorquino reconoció a Jerusalén como capital de Israel. (Crédito: Sebastian Scheiner / AP)

Al respecto, Chamberlain Harris, asesor de Trump, señaló ante un grupo de representantes de la prensa que, tomar en cuenta al presidente en un acontecimiento tan importante como es conmemorar la independencia de la nación, resulta algo por demás acertado, pues su gran trabajo realizado durante dos administraciones a cargo de la Casa Blanco lo avala.

“Es una imagen muy fuerte y muy dura de él, y creo que es apropiado tener a un presidente en ejercicio que esté al frente del país durante el 250 aniversario en una moneda conmemorativa de dicho año”, enfatizó.

Aunque un amplio sector de legisladores demócratas apoya un proyecto de ley presentado para prohibirle a cualquier presidente, vivo o en ejercicio, aparecer en cualquier moneda estadounidense, hasta el momento nada lo impide, pero Trump sería el primero en hacerlo desde que eso ocurrió con Calvin Coolidge, en 1926.

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