Trump ordena organizar una carrera de IndyCar en las calles de Washington

Como parte de los festejos relacionados al 250° aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para organizar una carrera de IndyCar en las calles del Distrito de Columbia.

El republicano de 79 años contempla que, además de celebrar una función del UFC en los jardines de la Casa Blanca, a la agenda de festejos alusivos a la Independencia de la nación se le puede agregar una carrera de monoplazas que circularían a velocidades pocas veces vistas en las calles de la capital.

Por ello, se les solicita a los departamentos del Interior y de Transporte trabajar en coordinación con la alcaldesa Muriel Bowser para diseñar una ruta de carrera cerca del National Mall, sede de monumentos icónicos, como los monumentos a Lincoln y a Washington.

“Celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense. Este será, en cuanto a las carreteras y la afluencia de público, uno de los mejores escenarios que he visto. Será precioso”, expresó Trump en la Oficina Oval.

De acuerdo con la Casa Blanca, se deben asegurar lo antes posible los permisos y aprobaciones necesarias para diseñar la ruta a cubrir durante una carrera orientada a mostrar la majestuosidad de la capital de la nación.

Los bólidos de la IndyCar recorrerán algunas calles de la capital del país en agosto. (Crédito: Michael Conroy / AP)

Sean Duffy, secretario de Transporte, quedará facultado “para utilizar los fondos disponibles para facilitar la carrera a la cual se le conocerá como “Freedom 250 Grand Prix”.

Los directivos de IndyCar se mostraron dispuestos a organizar la carrera el fin de semana del 21 al 23 de agosto, pero deberán coordinarse con la administración de Trump y la oficina de la alcaldesa Bowser.

A través de un comunicado, Roger Penske, propietario de IndyCar, le agradeció al presidente de la nación haber contemplado al serial automovilístico en la agenda de festejos.

“El presidente Trump ha otorgado una distinción increíble a nuestro deporte y agradecemos su confianza y apoyo mientras INDYCAR se prepara para honrar a nuestro país con un espectáculo de carreras espectacular.

Este será un evento verdaderamente memorable que celebra la independencia de nuestro país y el legado de patriotismo, innovación y excelencia que impulsa el automovilismo en todo Estados Unidos”, señala documento.

