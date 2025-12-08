Trump añade su cumpleaños como día de entrada gratuita a parques y elimina feriados de derechos civiles

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) anunció cambios en su esquema de días de admisión gratuita para 2026, incorporando el 14 de junio, fecha que coincide tanto con el Día de la Bandera como con el cumpleaños del presidente Donald Trump. Paralelamente, fueron eliminados dos feriados emblemáticos del movimiento por los derechos civiles: el Día de Martin Luther King Jr. y el Juneteenth.

Ambas fechas habían sido parte del calendario de días gratuitos durante la administración anterior. La modificación, que también incluye un aumento en las tarifas para visitantes internacionales, entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.

Los días que permanecerán como entrada gratuita incluyen el Día de los Presidentes, Día de los Caídos, 4 de julio, Día de la Constitución, Día de los Veteranos, el cumpleaños de Theodore Roosevelt y el aniversario de la creación del Servicio de Parques.

Críticas desde organizaciones civiles y expertos

La decisión generó reacciones inmediatas entre académicos, activistas y especialistas en conservación.

Cornell William Brooks, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y expresidente de la NAACP, calificó la medida como una afrenta a la memoria histórica del país. A través de redes sociales, lamentó que se eliminaran dos fechas que conmemoran avances fundamentales en materia de libertad y justicia racial.

Por su parte, Kristen Brengel, portavoz de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, señaló que aunque es común que diferentes administraciones ajusten la lista de días gratuitos, la exclusión del Día de Martin Luther King Jr. resulta particularmente significativa. Destacó que esa fecha se había convertido en una jornada de servicio comunitario, durante la cual numerosos grupos realizaban actividades de voluntariado en parques y áreas protegidas aprovechando la gratuidad de acceso.

“Martin Luther King Jr. merece un día de reconocimiento”, afirmó. “Esto afecta no solo un espacio de memoria histórica, sino también un día de labor comunitaria que ahora será más costoso para quienes colaboran en estos proyectos”.

Reacciones políticas: críticas desde el Congreso

Legisladores demócratas expresaron su preocupación por lo que consideran un patrón de decisiones que minimiza episodios fundamentales en la historia de los derechos civiles. La senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, afirmó que la eliminación de estos feriados, junto con la inclusión del cumpleaños del presidente, envía un mensaje contradictorio y poco representativo de la pluralidad del país.

“El presidente no solo añadió su propio cumpleaños a la lista, sino que eliminó ambos días festivos que marcan la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles y la libertad. Nuestro país merece algo mejor”, señaló.

Hasta ahora, el Servicio de Parques Nacionales no ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos detrás de los cambios.

Un patrón en la política federal

Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración Trump ha impulsado medidas dirigidas a eliminar programas federales considerados promotores de la diversidad. Analistas señalan que, en su conjunto, estas acciones han reducido la presencia institucional de hechos relacionados con la discriminación racial y los avances del movimiento por los derechos civiles.

A ello se suman las iniciativas de autopromoción impulsadas por el mandatario en su segundo mandato, desde propuestas para renombrar instituciones hasta la inclusión de su nombre en programas y proyectos federales. Incluso algunos miembros de su partido han sugerido homenajes simbólicos, como incorporar su rostro al Monte Rushmore o al billete de cien dólares.

Un debate que continuará en 2026

La modificación en los días de entrada gratuita abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se preserva y se comunica la historia estadounidense en espacios públicos. Para organizaciones comunitarias, legisladores y defensores del legado de los derechos civiles, la exclusión del Día de Martin Luther King Jr. y del Juneteenth representa un retroceso que podría tener implicaciones más allá del acceso a los parques.

Mientras tanto, el NPS deberá responder a las críticas y explicar cómo la nueva política se ajusta a su misión de preservar, proteger y contar la historia de Estados Unidos en toda su diversidad.

Sigue leyendo: