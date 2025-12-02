Trump sobre acciones contra narcos: “Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes, durante una reunión de gabinete, que su administración comenzaría “muy pronto” a atacar objetivos en tierra dentro de Venezuela como parte de su campaña contra presuntos traficantes de drogas.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto”, dijo Trump al detallar su postura sobre operaciones antidrogas.

Las declaraciones representaron una escalada discursiva significativa, pues hasta ese momento la estrategia pública de su gobierno se centraba en interceptar embarcaciones sospechosas en el Caribe.

Repetición de un mensaje previo

Trump ya había insinuado la semana anterior, durante una llamada de Acción de Gracias con miembros del servicio, que un paso siguiente de su campaña podría incluir acciones contra individuos en territorio extranjero.

El martes reafirmó esa idea y la amplió, sugiriendo que otros países, además de Venezuela, podrían ser blanco de la ofensiva si Estados Unidos considera que en ellos operan redes que envían drogas al país.

“Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataques”, sostuvo.

Cuestionamientos recientes a la estrategia

El presidente defendió su gestión frente a un creciente escrutinio sobre su estrategia antidrogas, luego de revelaciones de que su administración ejecutó un segundo ataque contra un barco tras un primer intento fallido, hecho que generó críticas sobre la proporcionalidad y transparencia de las operaciones en aguas internacionales.

A pesar de estas controversias, Trump insistió en que considera sus políticas exitosas y afirmó —sin aportar datos verificables— que las muertes por drogas en Estados Unidos habían disminuido “considerablemente” gracias a dichas acciones.

“La tierra es más fácil”: una afirmación que encendió alarmas

En sus comentarios del martes, Trump aseguró que atacar objetivos terrestres sería “mucho más fácil” que interceptar embarcaciones, y afirmó que Estados Unidos conocería rutas, localizaciones y presuntos responsables.

Analistas en política exterior y seguridad han advertido históricamente que cualquier operación militar terrestre en otro país requiere autorización del Congreso estadounidense, coordinación multilateral y, especialmente, respeto a la soberanía territorial según el derecho internacional.

Ninguna de esas condiciones fue mencionada por el entonces mandatario.

Trump describió a Venezuela como un país que “ha estado muy mal”, aunque no aportó detalles sobre información o inteligencia que sustentara sus palabras.

La retórica del presidente forma parte de una relación históricamente tensa entre Washington y Caracas, marcada por sanciones, denuncias mutuas y acusaciones cruzadas de actividades ilícitas.

