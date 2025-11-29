Trump pide a aerolíneas cerrar el espacio aéreo venezolano por completo

El presidente Donald Trump instó este sábado a las aerolíneas a considerar el espacio aéreo sobre Venezuela cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores está cerrado en su totalidad“, declaró Trump en una publicación en Truth Social.

Los comentarios de Trump se producen aproximadamente una semana después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtiera a las aerolíneas de sobrevolar Venezuela. La FAA emitió un aviso instando a las aerolíneas a “actuar con cautela” debido a la “situación potencialmente peligrosa” en la región.

“Se recomienda a los operadores que actúen con cautela al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a cualquier altitud debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, indicaba el aviso de la FAA.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a cualquier altitud, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o los aeropuertos y aeronaves en tierra”, añadió, solicitando a las aerolíneas que avisen a la FAA con al menos 72 horas de antelación si planean sobrevolar la zona.

Algunas aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de la FAA.

Esta medida también llega tan solo dos días después de que el presidente anunciara que comenzaría a bombardear objetivos terrestres de narcotráfico.

Estados Unidos ha estado llevando a cabo una campaña centrada en el mar desde septiembre, bombardeando supuestos barcos cargados de drogas procedentes de Venezuela y otros países latinoamericanos.

Trump afirma que el tráfico de “veneno” por mar ha disminuido un 85% desde que comenzaron los bombardeos, una práctica que demócratas, académicos y expertos en derechos humanos han descrito como ejecuciones extrajudiciales.

Desde entonces, el gobierno ha llevado a cabo al menos 21 ataques mortales contra estos barcos.

Sigue leyendo:

– Trump advierte que muy pronto EE.UU. comenzará a detener a narcotraficantes venezolanos por tierra.

– Varias aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos a Venezuela tras alerta de EE.UU.