Trump advierte que muy pronto EE.UU. comenzará a detener a narcotraficantes venezolanos por tierra

La relación entre Estados Unidos y Venezuela se tensa más a raíz de una declaración del presidente Donald Trump anticipando que muy pronto las Fuerzas Armadas desplazadas por el Caribe comenzarán a detener a narcotraficantes venezolanos por tierra.

Durante una llamada entablada con el personal militar previo a la conmemoración del Día de Acción de Gracias, el mandatario de la nación señaló que, a raíz del reforzamiento de la seguridad en el Caribe tras el envió de militares estadounidenses, el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido considerablemente.

“Ya estamos haciendo mucho… Aproximadamente 85% se detiene por mar. Probablemente hayan notado que ahora la gente no quiere hacer entregas por mar, y empezaremos a impedirles las entregas por tierra también. El transporte terrestre es más fácil, pero eso empezará muy pronto”, indicó.

De acuerdo con reportes oficiales, las 21 acciones militares contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, llamadas también narcoterroristas, han matado a 83 personas, desatando preocupaciones acerca de violaciones a leyes internacionales sobre operaciones en aguas abiertas y derechos humanos.

Por órdenes del presidente Trump, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a 83 personas señaladas de presuntamente traficar drogas vía marítima. (Crédito: John McDonnell / AP)

Sin embargo, el republicano que gobierna desde la Casa Blanca sostiene que su estrategia implementada es la vía más adecuada para frenar el trasiego de drogas con destino final en Estados Unidos privando cada año a miles de personas interesadas en consumirlas.

Cabe señalar que la orden de mantener vigilado el Caribe surgió para contrarrestar las operaciones del Cártel de los Soles, una presunta organización criminal integrada por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana, con Nicolás Maduro como líder principal.

Sin embargo, el mandatario de Venezuela recurrentemente ha señalado que todo se trata de una inversión creada en Washington con el objetivo de justificar una operación militar dirigida para derrocarlo y de esa manera poner al frente del gobierno a algún político como pantalla dispuesto a ceder el control de las reservas petroleras del país, pues bajo su óptica esa es la verdadera razón detrás de toda la operación.

Por ello, Maduro firmó hace un par de semanas la denominada “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación”, la cual se enfoca en defender a Venezuela ante el despliegue militar de Estados Unidos.

