Rubio dice que EE.UU. tiene todo el derecho a operar militarmente en “su hemisferio”

Los ministros de Exteriores del G7 renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de EE.UU. para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales.

Sin mencionar dicho contexto, el secretario de Estado afirmó este miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en “su hemisferio” y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Rubio aseguró que en ningún momento durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe y que ningún país le planteó las acciones de Washington.

“Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy”, afirmó tajante a la pregunta de si se trataron las operaciones militares en el Caribe.

Posteriormente, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.

“No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país”, añadió.

Otro tema que fue evitado en la reunión fue el de los aranceles impuestos por EE.UU. al resto del mundo y que han provocado tensiones con sus aliados.

