Republicanos y demócratas ponen bajo profundo escrutinio labor de Hegseth tras ataques a lanchas

Las sospechas por un posible crimen de guerra ponen contra las cuerdas al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien apenas logró pasar un agotador proceso de confirmación en el Senado para convertirse en secretario de Defensa a principios de este año, y ahora se enfrenta el más duro escrutinio desde que se integró al gabinete de Donald Trump.

Tan solo tres meses después, se vio rápidamente involucrado en el caso llamado Signalgate, ya que él y otros altos funcionarios estadounidenses utilizaron la popular aplicación de mensajería Signal para hablar sobre los próximos ataques militares en Yemen. El miércoles se entregó a los legisladores un informe del Inspector General del Pentágono sobre el asunto.

Un comité independiente del Pentágono concluyó que, violó normas militares al compartir información en un chat grupal de Signal sobre una operación militar pendiente en Yemen que se consideraba clasificada, según un informe de la Inspección General del Departamento de Defensa.

Además, Hegseth se enfrenta a cuestionamientos sobre el uso de la fuerza militar y exige la publicación de las grabaciones después de que un equipo de operaciones especiales atacara, según se informa, a los sobrevivientes de un ataque a un supuesto barco narcotraficante frente a las costas de Venezuela. Algunos legisladores y expertos legales afirman que el segundo ataque habría violado las leyes de los conflictos armados.

“Estos son cargos graves y esa es la razón por la que vamos a tener una supervisión especial”, dijo el senador Roger Wicker de Mississippi, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.

A su llegada, Hegseth prometió una “cultura guerrera”, pero los legisladores no están de acuerdo con sus procedimientos.

Un ejemplo de polémico actuar se vivió hace unos días, cuando Hegseth citó la “niebla de guerra” al defender el segundo ataque, afirmando que hubo explosiones e incendios y que no vio supervivientes en el agua cuando se ordenó y lanzó el segundo ataque. Criticando a quienes cuestionaban sus acciones como parte del problema.

Sin embargo, tanto legisladores, como expertos militares y legales dicen que el ataque del 2 de septiembre raya en una acción militar ilegal.

“Alguien tomó una decisión terrible. Alguien debe rendir cuentas”, dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte que en enero apoyó a Hegseth hasta momentos antes de emitir un voto crucial para su confirmación.

“Puede que el Secretario de Estado, presentador de un programa de entrevistas, haya estado envuelto en la “niebla de la guerra”, pero eso no cambia el hecho de que se trató de una ejecución extrajudicial que constituye asesinato o crimen de guerra”, declaró el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland. “Debe dimitir”.

El representante Don Bacon, quien sirvió 30 años en la Fuerza Aérea y terminó su carrera con el rango de general de brigada, dijo que no le ha gustado el liderazgo de Hegseth. “No creo que estuviera a la altura”, dijo Bacon.