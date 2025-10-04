El Tesoro de EE.UU. publica el diseño de la moneda conmemorativa de $1 dólar de Trump

El Departamento del Tesoro anunció el 3 de octubre que está considerando un plan para acuñar nuevas monedas de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, para conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

La noticia fue reportada primero por Fox News, luego confirmada por el Tesorero de EE. UU., Brandon Beach, con una publicación en X, y finalmente difundida por la Casa Blanca y su cuenta de redes sociales Rapid Response 47.

El perfil de Trump, fácilmente reconocible, aparece en la cara de la moneda. En la cruz, la moneda mostrará la imagen de Trump con su primera mano en alto, de pie frente a una bandera estadounidense.

El Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, dijo que las imágenes eran “primeros borradores” en su publicación en las redes sociales X, y agregó que se publicará más información sobre la moneda cuando se resuelva el cierre actual del gobierno.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

El lado de la cruz se parece a la escena en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, cuando Trump levantó desafiante el puño en el aire después de que un hombre armado intentó asesinarlo durante un mitin de campaña al aire libre.

Según la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables Circulantes de 2020, el Tesoro puede “acuñar para su emisión durante el período de un año que comienza el 1 de enero de 2026, monedas de 1 dólar con diseños emblemáticos del semiquincentenario de los Estados Unidos”.

“No se puede incluir ningún retrato de cabeza y hombros ni busto de ninguna persona, viva o muerta, ni ningún retrato de una persona viva”, dice el Código.

Usualmente, las monedas no pueden llevar representaciones de presidentes vivos ni de presidentes fallecidos dos años después de su muerte, según el Código de los Estados Unidos, artículo 5112, sobre diseños de monedas.

