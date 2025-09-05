Trump anuncia que la Cumbre del G20 de 2026 se realizará en su club de golf en Florida

El presidente Donald Trump anunció el viernes que la Cumbre del G20 de 2026 se celebrará en su resort Doral en Miami, Florida.

Trump compartió la decisión durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, señalando que la ubicación era ideal debido a su proximidad al aeropuerto.

“Será muy emocionante ser sede del G20”, declaró Trump. “Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión precisamente de eso: la cumbre del G20 aquí mismo, en Estados Unidos, por primera vez en casi 20 años”.

Esta sera la primera vez que EE.UU. acoge la cumbre de las principales economías del mundo desde 2009 cuando Pittsburgh fue la sede.

De acuerdo con el presidente, un resort de su propiedad, el Trump National Doral Miami, sera el espacio específico para la ocasión.

“Todos quieren que sea ahí porque está justo al lado del aeropuerto”, declaró el presidente y agregó que “no gana dinero” al hacerlo en un recinto de su propiedad.

Trump estuvo flanqueado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, cuando hizo el anuncio oficial de que Miami sería la ciudad anfitriona y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo que tomar la sede de la cumbre “significa que Estados Unidos mostrará lo que tiene para ofrecer con el liderazgo del presidente Trump”.

El recinto turístico de lujo que cuenta con cuatro campos de golf, entre otras facilidades, se encuentra a tan solo 6 millas del aeropuerto internacional de Miami.

Luego del anuncio, Trump confirmó que no asistirá al G20 de este año en Sudáfrica, país al que ha criticado duramente por sus diferencias políticas con el líder sudafricano.

“No iré este año”, declaró Trump a la prensa, citando las tensiones con los líderes sudafricanos. El vicepresidente J.D. Vance representará a Estados Unidos en la reunión de noviembre en Johannesburgo.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo Estados Unidos.

¿Qué es el G20?

El Grupo de los 20, o G20, es un foro internacional que reúne a las principales economías del mundo para debatir sobre política económica, comercio y estabilidad financiera a nivel mundial.

Fundado en 1999 tras la crisis financiera asiática, está compuesto por 19 países y la Unión Europea, que representan aproximadamente el 85% del PIB mundial y dos tercios de la población mundial.

La cumbre se celebra anualmente y sirve como foro para que los líderes coordinen sus respuestas a las crisis económicas, el cambio climático y los desafíos geopolíticos.

Si bien no es una organización internacional formal con autoridad vinculante, sus comunicados suelen definir las prioridades globales y reflejar el consenso entre las economías avanzadas y emergentes.

