Trump renombra al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump justificó que después de la Segunda Guerra Mundial se cambió el nombre del Departamento de Guerra al Departamento de Defensa, pero ahora quiere revertir esa decisión.

“Decidimos cambiar el nombre a Departamento de Defensa. Así que ahora nos llamamos Departamento de Guerra”, dijo otorgándole la palabra a Pete Hegseth, quien lidera esa dependencia.

Hegseth dijo que este no es solamente un cambio de nombre, sino de dirección.

“No pretendo menospreciar a nuestros combatientes, ya sea la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o nuestra generación en Irak y Afganistán”, dijo Hegseth. “Es [necesario] reconocer que este cambio de nombre no se trata solo de un cambio de nombre. Se trata de restaurar, como usted sabe, el espíritu guerrero, la victoria y la claridad como fin último, la intencionalidad en el uso de la fuerza”.

El presidente defendió el poder militar de EE.UU., a pocos días de que China realizara un desfile militar con la presencia de su líder, Xi Jinping y del mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump mencionó que la decisión también tiene que ver con “la situación actual del mundo”.

“Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Contamos con el mejor equipo del mundo. Contamos con los mejores fabricantes de equipo. De lejos, nadie puede competir con ustedes”, añadió dirigiéndose al secretario Hegseth.