UFC celebrará la independencia de Estados Unidos con un evento de MMA en la Casa Blanca

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, comunicó este martes que el próximo 4 de julio, la Casa Blanca será el escenario de un evento de artes marciales mixtas en conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, tras haber mantenido una charla con el presidente Donald Trump.



El propio Trump había mencionado en julio del año pasado su deseo de organizar una velada en la residencia presidencial por el Día de la Independencia, aunque hasta ahora la UFC no se había manifestado al respecto.

“Definitivamente va a suceder”, dijo White a la cadena CBS esta mañana cuando fue cuestionado sobre el tema.

.@ufc CEO and president @danawhite says a July 4 UFC fight “live on CBS from the White House" is "definitely going to happen," adding he is talking through details with President Trump and Ivanka Trump.



Sharing what led him to make the move to streaming, White calls the sport’s… pic.twitter.com/RmVKxZ4pS7 — CBS Mornings (@CBSMornings) August 12, 2025

White afirmó que dialogó el lunes con Trump y que tiene la intención de reunirse con el presidente y su hija Ivanka a finales de agosto para definir los detalles del evento.

“Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: ‘Quiero a Ivanka en medio de esto‘”, indicó White. “Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones”, mencionó White.

Trump tiene una relación cercana con White, quien ha estado presente en diversos eventos junto a él. Además, el presidente republicano asistió como espectador a un evento de la UFC en Nueva Jersey en junio del año anterior.



Este anuncio llega un día después de que Paramount adquiriera los derechos exclusivos para transmitir el UFC en Estados Unidos a partir de 2026 por $7,700 millones de dólares.

El contrato, que abarca un período de siete años, también significará el final del modelo de pago por evento que ha predominado en la UFC hasta ahora.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Donald Trump planea organizar una pelea de Artes Marciales Mixtas en la Casa Blanca

· La mexicana Alexa Grasso cae ante Natalia Silva en UFC 315

· Peleó fracturada: Alexa Grasso revela lesión y cirugía por el combate contra Valentina Shevchenko