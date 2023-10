Peleó fracturada: Alexa Grasso revela lesión y cirugía por el combate contra Valentina Shevchenko

Alexa Grasso, la campeona mexicana de peso mosca que retuvo su cetro del UFC hace unas semanas en su pelea contra Valentina Shevchenko, reveló que durante la pelea sufrió una fractura, aunque no se dio cuenta hasta tiempo después, por lo que tuvo que someterse a una cirugía en la cual todo salió bien y ahora iniciará la rehabilitación para estar lista para su próxima pelea, que bien podría ser el cierre de la trilogía contra la peleadora de Kirguistán.

Cabe recordar que en el fin de semana que se celebró la independencia mexicana, una fecha emblemática para sus paisanos, la peleadora tapatía retuvo su campeonato tras un emocionante empate en la revancha concedida a Shevchenko, donde la azteca ratificó su poderío, poco más de un año después de quitarle el título a la kirguiza.

A través de una publicación de Instagram, la artemarcialista mixta nacida en Guadalajara contó que durante esa pelea del 16 de septiembre sufrió una fractura en la mano derecha, aunque su afán de seguir peleando bloqueó el dolor y no vio la gravedad de su lesión sino hasta días después, cuando regresó a los entrenamientos y se dio cuenta que el malestar en el puño seguía fuerte, por lo que se sometió a los estudios pertinentes que arrojaron como resultado que lo mejor sería pasar por el quirófano.

“En la pelea me fracturé la mano; estamos acostumbrados a no dejar que el dolor nos frene en nada y, aunque me dolía, no pensé que fuera grave hasta que quise regresar a entrenar y me di cuenta de que mi mano seguía muy mal”, explicó la campeona.

“La cirugía fue un éxito. Muchas gracias, doctor Arroyo y doctor Zárate, son unos ángeles”, acotó Grasso, quien compartió la imagen donde se le puede ver en la cama de hospital, con la férula en el brazo derecho.

Curiosamente, Valentina Shevchenko hace unos días también reveló que sufrió una fractura durante la pelea, en su caso en el pulgar derecho.

Alexa Grasso estaría lista para el cierre de la trilogía con Valentina Shevchenko

En la última parte de la publicación, la mexicana hizo alusión a los rumores que apuntan a una tercera pelea contra la de Kirguistán, misma que aún no está confirmada, pero es muy probable que se realice debido a la polémica que hubo en el segundo enfrentamiento y el empate que no dejó conformes ni a la campeona ni a la retadora.

“Sé que voy a estar mega lista para esa trilogía”, expresó Alexa, quien cerró su mensaje con un hashtag en el que se lee: “And still…”, haciendo alusión a que aún es campeona y piensa seguirlo siendo.

