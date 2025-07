Donald Trump planea organizar una pelea de Artes Marciales Mixtas en la Casa Blanca

Como parte de los festejos del 250° aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump contempla efectuar una velada de Artes Marciales Mixtas en la Casa Blanca.

La declaración con la cual se logró la separación formal del Imperio británico y con ello la independencia estadounidense se firmó el 4 de julio de 1776, así que para el siguiente año —cuando se cumplan dos siglos y medio del histórico acontecimiento— el actual jefe de la nación proyecta una larga agenda de festejos.

Al ser un apasionado de los combates organizados por Ultimate Fighting Championship (UFC), uno de los planes del magnate neoyorquino consiste en concretar lo que el denomina “Juegos Patriotas”.

Durante un encuentro con ciudadanos de Iowa, Trump reveló que, al ser fan de las peleas de artes marciales mixtas y amigo personal del empresario Dana White, presidente del UFC, le encomendará la misión de efectuar una función para más de 20,000 invitados, cuyo escenario será montado en los terrenos adyacentes a la Casa Blanca.

“Tendremos eventos increíbles, algunos profesionales, otros amateurs. Vamos a tener una pelea de la UFC, imagínense esto, en los terrenos de la Casa Blanca. Tenemos mucho terreno allí. Vamos a construir un poco; Dana lo hará. Dana es genial. Único en su clase”, expresó.

Donald Trump y Dana White llevan más de 20 años de cultivar una relación comercial y de amistad. (Crédito: Frank Franklin II / AP)

La primera aparición pública de Trump junto a White se registró durante una función del UFC organizada en el casino Trump Taj Mahal de Atlantic City, en 2001.

A partir de allí, el republicano de 79 años ha asistido periódicamente a otras peleas incluso en su momento hasta acompañado del sudafricano Elon Musk.

Lo controversial en el tema de montar una velada del UFC en la Casa Blanca es que, en noviembre del año pasado después de haber apoyado la campaña política de Donald Trump y luego de su triunfo en la boleta, Dana White declaró en una entrevista concedida a la revista The New Yorker no querer saber nada más de política.

“No volveré a hacer esto jamás. No quiero saber nada de esta mie%$#. Es asqueroso. Es repugnante. No quiero tener nada que ver con la política”, enfatizó.

