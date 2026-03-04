MacBook Neo: Cómo es la primera portátil económica de Apple ideal para el día a día

Apple presentó este miércoles la nueva familia MacBook Neo y con eso le bajó el volumen a meses de rumores sobre una portátil más económica, con un precio de entrada por debajo del de la MacBook Air. La clave está en su precio base de $599 dólares, una cifra que apunta directo a estudiantes, jóvenes que buscan su primer empleo y cualquiera que quiera macOS sin dejar media quincena en el intento.

La MacBook para entrar al ecosistema Apple

La MacBook Neo llega como una apuesta seria y no como un “experimento barato”, al menos por lo que promete en rendimiento y batería. Apple también pone el foco en que el equipo usa aluminio con un 60% de contenido reciclado, un dato que ya se volvió parte de su narrativa de producto.

El punto que más va a sonar en redes es el precio de entrada, ya que la MacBook Neo arranca en $599 dólares en Estados Unidos. Apple también contempla un precio especial para el sector educativo que baja a $499 dólares, pensado para estudiantes y escuelas.

En diseño, la MacBook Neo mantiene la vibra minimalista de Apple, pero se permite un poco más de personalidad en colores. La lista incluye blush, indigo y plata, además de un tono nuevo llamado citrus.

Para movilidad, Apple destaca un peso de 2.7 libras, que son unos 1.2 kilos, una cifra que es ideal para llevarla en la mochila sin castigar la espalda. Esta portátil busca ser la Mac para el día a día y para el salto al ecosistema, no solo para quien ya estaba convencido.

A18 Pro, pantalla y batería para el día a día

La MacBook Neo llega con el chip A18 Pro, un movimiento que confirma que Apple quiere jugar fuerte también en su gama de entrada. En la práctica, la compañía dice que el rendimiento puede ser hasta 50% más rápido frente a las PC más vendidas con Intel Core Ultra 5, al menos en sus comparaciones.

En pantalla, Apple equipa una Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 por 1506 píxeles y 500 nits de brillo. Este panel debería funcionar bien tanto para trabajo en documentos como para streaming y edición ligera, que es justo el uso típico de este tipo de laptop.

Para videollamadas, incluye una cámara FaceTime HD de 1080p y un sistema de micrófonos pensado para reducir ruido de fondo. El audio corre por altavoces duales con soporte para audio espacial, algo que suena a detalle premium metido en un producto que quiere ser masivo.

En autonomía, Apple habla de hasta 16 horas con una sola carga, que es el tipo de cifra que cambia la experiencia cuando estás fuera todo el día. La Neo también se apoya en un diseño sin ventiladores, así que la promesa es silencio total incluso cuando le exiges un poco más.

En conectividad, integra dos puertos USB‑C, con soporte para monitor externo, además de conector para audífonos. También suma Wi‑Fi 6E y Bluetooth 6 para mantenerse al día con redes y accesorios nuevos.

A nivel de software, Apple la lanza con macOS Tahoe y menciona la integración con Apple Intelligence dentro de su propuesta de funciones. Para el público que viene de Windows o de un iPad, esa combinación de chip y sistema operativo es parte del gancho principal.

Versiones, colores y llegada a tiendas

Apple confirma que la MacBook Neo se puede ordenar desde hoy en su sitio web en 30 países. La disponibilidad en tiendas y distribuidores autorizados arranca el miércoles 11 de marzo.

Sobre configuraciones, la idea es mantener la compra simple, con un modelo base que abre la puerta al precio agresivo y opciones para quien quiera subir especificaciones. Lo importante para el comprador promedio es que no se siente como una “Mac recortada” en lo esencial, porque mantiene pantalla, cámara y batería como argumentos fuertes.

En colores, la decisión es más divertida que en generaciones anteriores pues estará disponible en tonos blush, indigo, plateado y citrus y eso ayuda mucho a que sea un producto que se vea en campus, oficinas y cafés. Si Apple logra stock suficiente en el arranque, la Neo tiene pinta de ser la laptop que se recomienda sola cuando alguien pregunta cuál Mac comprar sin gastar demasiado.

