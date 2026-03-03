Apple lanza la nueva MacBook Air con M5: más potencia, más almacenamiento y un diseño que sigue enamorando

Apple acaba de presentar oficialmente la nueva MacBook Air con chip M5, y hay que decirlo, llega en un momento muy emocionante para la compañía. El anuncio se produce apenas días después de la presentación del nuevo iPhone 17e, lo que confirma que Apple está en modo lanzamiento total durante este inicio de 2026. Si estás pensando en renovar tu laptop, esto es lo que necesitas saber.

Renovación con el chip más potente de Apple

El gran protagonista de este lanzamiento es, sin duda, el procesador Apple M5. Este chip trae un CPU de 10 núcleos con lo que Apple define como “el núcleo de CPU más rápido del mundo”, además de una GPU de hasta 10 núcleos con un Neural Accelerator en cada core. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la MacBook Air con M5 es hasta 4 veces más rápida en tareas de inteligencia artificial que su predecesora con M4, y hasta 9.5 veces más veloz que el modelo con M1.

La memoria unificada alcanza una velocidad de 153 GB/s de ancho de banda, un 28% superior al M4, lo que se traduce en multitarea más fluida y arranques de apps más rápidos. Para los creativos, el M5 también trae un motor de ray-tracing de tercera generación que hace maravillas con gaming y renderizado 3D. En pruebas con Blender, la nueva MacBook Air es hasta 6.5 veces más rápida en render 3D con ray-tracing comparada con el modelo M1.

Si usas herramientas como Topaz Video AI para mejorar videos con inteligencia artificial, verás una mejora de hasta 1.9 veces sobre el modelo M4 y 6.9 veces sobre el M1. No es una actualización menor, es un salto generacional importante.

Especificaciones técnicas que te van a convencer

La MacBook Air M5 estará disponible en dos tamaños, 13.6 y 15.3 pulgadas Crédito: Apple | Cortesía

Además del chip M5, Apple tomó una decisión muy bien recibida al duplicar el almacenamiento base. La nueva MacBook Air arranca con 512 GB de SSD, frente a los 256 GB que traía el modelo anterior. Y si necesitas más espacio, ahora puede configurarse hasta 4 TB por primera vez en la historia de este modelo. Además, la velocidad de lectura y escritura del SSD es el doble que en la generación anterior, lo que agiliza tareas como importar bibliotecas de fotos o manejar proyectos de video.

Aquí un resumen de las especificaciones clave:

Procesador — Apple M5, CPU de 10 núcleos, GPU de hasta 10 núcleos



— Apple M5, CPU de 10 núcleos, GPU de hasta 10 núcleos Almacenamiento — Desde 512 GB SSD hasta 4 TB configurable



— Desde 512 GB SSD hasta 4 TB configurable Pantalla — Liquid Retina de 13.6 pulgadas (modelo 13″) o 15.3 pulgadas (modelo 15″), 500 nits, 1 mil millones de colores



— Liquid Retina de 13.6 pulgadas (modelo 13″) o 15.3 pulgadas (modelo 15″), 500 nits, 1 mil millones de colores Batería — Hasta 18 horas de duración



— Hasta 18 horas de duración Conectividad — Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 gracias al nuevo chip inalámbrico N1 de Apple



— Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 gracias al nuevo chip inalámbrico N1 de Apple Puertos — Dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para hasta dos monitores externos y MagSafe para carga



— Dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para hasta dos monitores externos y MagSafe para carga Cámara — 12MP Center Stage con soporte para Desk View



— 12MP Center Stage con soporte para Desk View Audio — Sistema Spatial Audio con soporte para Dolby Atmos



— Sistema Spatial Audio con soporte para Dolby Atmos Sistema operativo — macOS Tahoe con Apple Intelligence

El diseño sigue siendo fanless (sin ventilador), completamente silencioso, delgado y ligero, en su carcasa de aluminio. Si valoras trabajar en silencio, la MacBook Air sigue siendo imbatible en ese aspecto.

Colores, precio y disponibilidad

Apple mantiene su apuesta estética con cuatro colores disponibles — sky blue (azul cielo), midnight (negro espacial), starlight (dorado suave) y silver (plateado clásico). Ambos modelos, el de 13 y el de 15 pulgadas, están disponibles en todos los colores.

En cuanto al precio, la MacBook Air de 13 pulgadas con M5 comienza en $1,099 dólares, con un precio especial de $999 para estudiantes. El modelo de 15 pulgadas arranca en $1,299, y en $1,199 con descuento educativo.

Apple detalló que la nueva portátil estará disponible en tiendas a partir del miércoles 11 de marzo.

Si vienes de una MacBook Air con Intel o incluso con M1, este es un momento excelente para actualizar. El salto en rendimiento, el almacenamiento duplicado de base y la conectividad Wi-Fi 7 hacen que la relación precio-desempeño de la nueva MacBook Air con M5 sea, sin exagerar, una de las mejores del mercado en laptops ultradelgadas en este momento.

