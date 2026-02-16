Apple prepara una MacBook económica para marzo: posible precio y especificaciones técnicas

Apple parece tener todo listo para presentar una nueva familia de portátiles asequibles con una nueva MacBook económica que podría debutar en marzo. Mark Gurman, el influyente periodista de Bloomberg famoso por sus aciertos en filtraciones de Apple, ha desvelado detalles clave sobre este dispositivo que promete atraer a estudiantes y usuarios casuales.

MacBook económica Apple fecha de lanzamiento

Apple planea anunciar esta MacBook de bajo costo en un evento programado para marzo de 2026. Gurman detalla que el lanzamiento responde a la estrategia de la compañía por capturar mayor cuota en segmentos asequibles, donde compite con Chromebooks y laptops Windows económicas.

La información surge de fuentes internas confiables y coincide con rumores previos de analistas como Ming-Chi Kuo, que desde julio de 2025 anticipaban un modelo entry-level para primavera. Este timing posiciona el dispositivo como una opción fresca antes de las actualizaciones mayores en MacBook Air y Pro con chips M5.

Especificaciones chip A18 Pro MacBook Apple

El corazón de esta MacBook será el chip A18 Pro, tomado directamente de la línea iPhone 16 Pro, una decisión audaz que abandona los chips M-series optimizados para Mac. Aunque menos potente que un M1 moderno, este procesador ofrece rendimiento competitivo para tareas diarias como navegación, edición ligera y productividad, gracias a la integración perfecta de hardware y software de Apple.

La pantalla medirá ligeramente menos de 13 pulgadas, posiblemente 12.9, en un chasis de aluminio fabricado con un nuevo proceso más rápido y económico que el de modelos actuales, evitando plásticos baratos para mantener la premium feel. Gurman enfatiza que no será un producto de baja calidad, sino una entrada accesible al ecosistema Apple.

En qué colores estarán disponibles la nuevas MacBook económicas de Apple

Apple introducirá colores divertidos y vibrantes en esta MacBook, un giro juguetón inspirado en el iMac de 24 pulgadas y el iPad base. La compañía ha probado opciones como amarillo claro, verde claro, azul, rosa, plata clásico y gris oscuro, aunque no todas llegarán al producto final.

Esta paleta busca atraer a estudiantes y usuarios jóvenes, diferenciándose de los tonos sobrios habituales en MacBooks y apostando por personalización visual para impulsar ventas en mercados emergentes. Fuentes como Engadget destacan que Apple ya experimentó con colores en AirPods y iMac, lo que hace creíble esta novedad.

Los desafíos no faltan. El A18 Pro, optimizado para móviles, podría limitar multitarea pesada o edición profesional comparado con M-series, pero para usuarios casuales supera ampliamente a Intel antiguos o ARM básicos de la competencia. Además, el nuevo método de aluminio acelera producción y reduce costos, permitiendo volúmenes altos para mercados globales como Latinoamérica o Asia.

En un contexto más amplio, 2026 se perfila como un año clave para Apple en el segmento de laptops. En este contexto esta opción económica llenaría el vacío por debajo de $700 dólares permitiéndole a la marca competir en un segmento en el que nunca se había enfocado.

