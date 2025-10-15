Apple MacBook Pro 14’ M5: Potencia y rendimiento sin límites

Apple acaba de lanzar su nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con el revolucionario chip M5, la gran apuesta para profesionales creativos, desarrolladores y usuarios que buscan máximo rendimiento en edición de video, diseño gráfico y desarrollo de software. Este dispositivo lleva la computación portátil a un nuevo nivel con mejoras sorprendentes en rendimiento de inteligencia artificial (IA), gráficos y autonomía, consolidándose como uno de los mejores laptops de 2025.

El procesador M5 es el corazón del equipo, ofreciendo hasta 3.5 veces más potencia en tareas de inteligencia artificial y una GPU un 60% más rápida que las generaciones previas. Gracias a su arquitectura de 3 nanómetros y un motor neural de 16 núcleos, la MacBook Pro M5 puede manejar sin esfuerzo incluso las aplicaciones de IA más avanzadas, incluyendo modelos de lenguaje local para productividad sin conexión.

Especificaciones técnicas de la MacBook Pro 14” con chip M5

Esta MacBook Pro viene equipada con un procesador de CPU de 10 núcleos (4 de alto rendimiento y 6 de eficiencia energética) y una GPU de 10 núcleos que garantiza una experiencia fluida en multitarea y renderizado gráfico. Su memoria unificada tiene un ancho de banda de 153 GB/s, con 16 GB de RAM de base y opciones de ampliación hasta 32 GB. También ofrece opciones de SSD que llegan hasta 4 TB para almacenar grandes bibliotecas y proyectos pesados.

La pantalla Liquid Retina XDR de 14.2 pulgadas se mantiene como la mejor en su categoría, incorporando tecnología nano-textura para reducir reflejos y ofrecer colores vibrantes y precisos. Su batería ofrece hasta 24 horas de autonomía, ideal para quienes necesitan movilidad sin sacrificar potencia.

Entre sus puertos destaca el Thunderbolt 4, HDMI, ranura para tarjetas SD y un sistema de sonido con seis altavoces que brinda una experiencia de audio envolvente. Corre bajo macOS Tahoe, que integra inteligencia artificial y nuevas funciones para mejorar la productividad y seguridad.

¿La mejor laptop de 2025?

La MacBook Pro M5 de 14 pulgadas se puede preordenar desde hoy con un precio base de $1,599 dólares, mientras que estudiantes y profesores pueden acceder a un descuento especial. El equipo estará en tiendas físicas a partir del 22 de octubre de 2025 y viene en acabados plata y negro espacial.

Este portátil es una excelente inversión para profesionales tecnológicos que busquen potencia para edición 4K, desarrollo de software intensivo o modelado 3D sin depender de equipos de escritorio. Su rendimiento en inteligencia artificial local aumenta la eficiencia, y la batería de larga duración permite productividad sin interrupciones.

La nueva MacBook Pro 14” con chip M5 es el dispositivo que marca la pauta en laptops profesionales para finales de 2025, combinando innovación, portabilidad y rendimiento sin precedentes.

