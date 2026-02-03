MacBook Pro M5 Pro y M5 Max: cuándo podrían presentarse y qué podemos esperar

Apple está preparando una nueva actualización del MacBook Pro enfocada en potencia: todo apunta a que la próxima iteración dará el salto a los M5 Pro y M5 Max, con un movimiento más enfocado en mejora de rendimiento que de rediseño estético.

Entre pistas del calendario de software y señales típicas de transición en la línea (como disponibilidad más irregular en ciertas configuraciones), el contexto sugiere que el anuncio podría estar más cerca de lo que muchos esperarían para un refresh de este tipo. Además, en el radar también aparecen otros productos que suelen moverse en esta etapa del año, lo que refuerza la idea de que Apple estaría preparando una tanda de novedades en cadena, y no un lanzamiento aislado.

La ventana más probable de lanzamiento

Si sigues el ciclo de lanzamiento de Apple como si fuera una serie semanal notarás que esta idea encaja. Los nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max se ajustan dentro del ciclo de macOS 26.3, previsto para llegar entre febrero y marzo. Apple suele sincronizar hardware con versiones concretas de macOS cuando quiere que el empuje de marketing, soporte y features caiga en el mismo periodo. No es una fecha clavada en piedra, pero sí una ventana lo suficientemente estrecha como para tomarla en serio.

También hay nombres en clave rondando para estos modelos: J714 y J716. Eso suele apuntar a la renovación de las dos variantes principales del MacBook Pro actual, no a un producto “nuevo de cero”.

Aquí el foco es claro y es que la principal mejora sería la incorporación del chip a M5 Pro y M5 Max, más allá de la llegada de alguna nueva función de software. La idea es que la nueva generación de MacBook Pro se mantenga como la familia de dispositivos portátiles más potente de la marca.

No hay que olvidar que este es precisamente el atractivo de la versión Pro de la Macbook, el contar con las especificaciones más potentes disponibles dentro del ecosistema macOS. Todo esto se traduce en más potencia, más eficiencia y probablemente más autonomía.

Esto puede ser justo lo que muchos profesionales quieren. Para editores de video, creadores que viven en After Effects, fotógrafos con catálogos enormes o gente que compila y prueba builds todo el día, un salto de generación en la gama Pro/Max suele traducirse en menos esperas y más estabilidad en cargas sostenidas.

Señales típicas antes de un refresh

Un detalle que también apunta a un cambio generacional es que previo al lanzamiento de una nueva generación ciertas configuraciones de gama alta del MacBook Pro actual, en este caso las versiones M4 Pro y M4 Max, se encuentran con baja disponibilidad. Se trata de un comportamiento que muchas veces coincide con la transición a nuevos modelos.

Si bien no es una garantía, sí una señal coherente cuando se combina con una ventana de lanzamiento ya bastante acotada.

También es necesario aclarar que no todo gira alrededor del portátil. El Studio Display también estaría mostrando disponibilidad limitada, lo que abre la puerta a que Apple aproveche el mismo lanzamiento para actualizar alguna pieza del ecosistema Pro. Si Apple decide mover varias fichas juntas, el mensaje queda más redondo: portátil potente, pantalla (y quizá otros accesorios) acompañandolos.

