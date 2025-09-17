Apple prepara una MacBook Pro con pantalla OLED táctil

Apple se prepara para un gran cambio en el mundo Mac: una filtración revela que la compañía lanzará una nueva MacBook Pro con pantalla OLED táctil, una movida largamente esperada por fanáticos y expertos del sector, especialmente después de años de rumores y predicciones, incluyendo las de Mark Gurman de Bloomberg.

Apple y su salto a la pantalla táctil

Lo que antes era solamente especulación, hoy se confirma por medio del reconocido analista Ming-Chi Kuo: la MacBook Pro con pantalla táctil OLED ya está en la cadena de producción y se espera para finales de 2026, aunque existe la posibilidad de que su lanzamiento se retrase hacia 2027. Este desarrollo no es menor; durante años, Apple se negó rotundamente a equipar sus MacBook con tecnología táctil, defendiendo una clara separación entre la experiencia Mac y la del iPad. Sin embargo, los cambios recientes en las interfaces del sistema operativo Tahoe —que ahora comparte muchos elementos con iPadOS 26— sugieren una tendencia a la convergencia entre ambas plataformas.

Esta apuesta llega en un momento en que el mercado de laptops con pantalla táctil ya está consolidado, especialmente en el ecosistema Windows. Pero Apple pretende dar su propio giro, apostando no solo por el hardware sino también por una integración de software que acerque la productividad y la creatividad de sus usuarios a nuevas posibilidades.

Se cumple la predicción de una MacBook táctil

La noticia de la nueva MacBook Pro OLED táctil toma relevancia porque valida las predicciones de Mark Gurman, periodista de Bloomberg, quien hace dos años adelantó que Apple ya tenía en sus planes dotar sus laptops de esta funcionalidad. Aunque en ese momento la idea parecía lejana (y hasta improbable), la filtración de Kuo demuestra que Apple estuvo trabajando en secreto en redefinir la experiencia MacBook.

Actualmente, la línea de MacBook Pro que comercializa Apple usa chips M4 y no cuenta con pantalla táctil. Según la hoja de ruta filtrada, primero llegará una actualización con los nuevos procesadores M5 a principios de 2026 y, posteriormente, la verdadera revolución: un rediseño total con la pantalla OLED táctil y procesador M6. Esto no solo marca un salto en hardware, sino también un cambio generacional en la manera de interactuar con el portátil.

¿MacBook Air y otros modelos con pantalla táctil?

La filtración va más allá del modelo Pro. Parece que Apple está considerando extender la tecnología táctil a modelos más accesibles, incluyendo una versión de MacBook equipada con procesador de la serie A de iPhone, una novedad pensada para competir en el segmento de laptops livianas y más económicas. Esto abre la puerta para que el MacBook Air eventualmente también se renueve con pantalla táctil, respondiendo a la demanda de usuarios jóvenes que crecieron esperando que cualquier pantalla de Apple responda a sus dedos.

La integración de pantallas táctiles en la gama Mac significaría un antes y un después en la estrategia de Apple, borrando la línea que separa la experiencia Mac y iPad, y permitiendo nuevas formas de interacción, creatividad y trabajo. Los estudiantes, profesionales creativos y usuarios cotidianos podrían aprovechar hasta el último pixel de sus dispositivos, mezclando gestos, stylus y teclado en una sola plataforma.

