Alexis Vega, Luis Chávez y César Huerta libraron el corte y jugarán el Mundial

Alexis Vega, Luis Chávez y César Huerta terminaron por subirse al camión mundialista de México cuando los pronósticos aseguraban que Jesús Alejandro Gómez y Kevin Castañeda, tendrían un sitio en la lista final de 26 convocados, pero al final el “Vasco” Aguirre apostó por la mayor experiencia de los tres primeros.

Los tres nombres despojaron de la expectación la publicación en redes sociales del anuncio oficial de los 26 mundialistas de México, en donde nadie quedará conforme, ya que para muchos especialistas otros jugadores tenían mayores merecimientos, como Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Jordan Carrillo de Pumas, Richard Ledezma de Chivas, Everardo López y Marcel Ruiz de Toluca o el propio Germán Berterame de Inter Miami.

No solo somos 26? Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Una lista que podrá tener mucha calidad, pero las dudas surgen por la falta de ritmo de muchos jugadores que apenas salen de lesiones, como el caso de César Huerta, Edson Álvarez, Santiago Giménez y Luis Chávez, que ponen en entredicho la verdadera capacidad del Tricolor.

Al final de cuentas, están todos los que creyó Javier Aguirre y para algunos, están los que no deberían estar y para otros, faltaron los que deberían estar, pero al final de cuentas, estos 26 jugadores tendrán sobre sus hombros la gran responsabilidad de demostrar que México tiene los argumentos para hacer historia.

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026? ???



Se acabó la espera… Javier 'Vasco' Aguirre presenta a los 26 jugadores elegidos para disputar el certamen.



México arrancará su participación el próximo jueves 11 de junio contra Sudáfrica;? pic.twitter.com/jpUEQnSmen — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 1, 2026

Se tenía proyectado dar a conocer la lista oficial este lunes 1 de junio, pero al final se decidió adelantar la publicación de los 26 mundialistas debido a la exigencia de la FIFA, que ordenó dar a conocer todas las de los equipos participantes.

Lista mundialista

La lista de convocados oficial de México para el Mundial quedó integrada de la siguiente manera:

Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez

Mediocampistas: Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora y Luis Chávez

?| CONVOCATORIA OFICIAL DE MÉXICO ?? PARA EL MUNDIAL 2026 ?:



Porteros:



– Raúl Rangel

– Guillermo Ochoa

– Carlos Acevedo



Defensores:



– Israel Reyes

– Jorge Sánchez

– Jesús Gallardo

– Mateo Chávez

– Johan Vásquez

– César Montes

– Edson Álvarez



Mediocampistas:



-? pic.twitter.com/j6HPd0b0NU — Julio Rodríguez (@julioordz10) June 1, 2026

Atacantes: Roberto Alvarado, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

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