México combinará liderazgo, empaque y roce internacional en el Mundial 2026

Bajo la premisa de que la selección de México no cuenta en sus filas con un garbanzo de a libra como lo tienen escuadras como Argentina con Lionel Messi, Brasil con Neymar Jr. y Portugal con Cristiano Ronaldo, basará su fuerza en la Copa del Mundo en el liderazgo y roce internacional de varios de sus jugadores, así como con el empaque de la mayoría de sus líneas.

Sería un atrevimiento decir que el seleccionado azteca cuenta con esa clase de jugadores que con una sola jugada cambian el rumbo de los partidos. Por esa razón, la fortaleza de la selección encabezada por la experiencia de dos mundiales de Javier Aguirre y una trayectoria de alto nivel de Rafael Márquez, intentará que los 26 jugadores que eligieron hayan sido los correctos.

No solo somos 26? Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

México basará su fortaleza en la experiencia y liderazgo de jugadores como Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

La pregunta clave será si los 26 elegidos tendrán la capacidad de justificar su presencia en la lista mundialista para poder aspirar a algo más que una discreta actuación, mucho más porque sobre la espalda de ellos existirá una gran responsabilidad.

Sobre todo para poder corresponder una vez más a los sueños de millones de mexicanos que desde 1970 esperan que su selección pise con autoridad en la máxima competencia de la FIFA y que a lo largo de los últimos 56 años han esperado con ansias que sus ilusiones se conviertan en realidad.

La portería con el peso de la trayectoria de Memo Ochoa

Más allá de que Guillermo Ochoa no esté supuestamente considerado como titular para el inicio de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, sin duda los cinco Mundiales sobre las espaldas del actual guardameta del AEL Limassol de Chipre serán fundamentales para impulsar al éxito de Raúl “Tala” Rangel.

La sobriedad y visión de Memo han sido claves para ser considerado como un baluarte de la portería mexicana en los Mundiales de Brasil 2013, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde el guardameta tuvo rendimiento destacado como aquel juego contra los brasileños en su propia casa, los alemanes en terreno ruso en 2018 y en tierras cataríes en 2022.

La labor de tutor de Memo será fundamental para darle calma a los nervios del “Tala” Rangel y el impulso y apoyo para que Carlos Acevedo esté listo para cualquier contingencia en el Mundial, donde Memo Ochoa esperaría la opción de jugar por lo menos unos minutos en su gloriosa despedida con su sexto evento mundialista sobre las espaldas.

Una defensa con mucha experiencia, pero poco soporte

La defensa de la selección de México no se puede quejar de falta de experiencia. Tiene sin duda el aporte de jugadores mundialistas que en su mayoría se han desarrollado en Europa, como el caso de Jorge Sánchez (PAOK Salónica de Grecia), César Montes (Lokomotiv de Rusia) y Johan Vázquez del (Genoa) de la Serie A ,que sin duda representan la columna vertebral de un bloque vital en las aspiraciones del Tricolor.

Estos jugadores tendrán el apoyo de un impetuoso y talentoso Mateo Chávez,, también con experiencia de Europa con el AZ Alkmaar de Países Bajos, junto con el talentoso trabajo de Jesús Gallardo, mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, que lo convierten actualmente en uno de los laterales-volantes más importantes.

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026? ???



Se acabó la espera… Javier 'Vasco' Aguirre presenta a los 26 jugadores elegidos para disputar el certamen.



México arrancará su participación el próximo jueves 11 de junio contra Sudáfrica;? pic.twitter.com/jpUEQnSmen — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 1, 2026

Otro con experiencia mundialista es Luis Romo, con experiencia mundialista y que defiende los colores de Chivas y cuya versatilidad le permite convertirse en otra variante relevante y un aporte trascendental a la hora de los momentos álgidos en el ya reciente mundial.

Completa esta lista: Ismael Reyes, del América, que cuenta con una trayectoria importante en la Liga MX con el América, pero sin el roce internacional de sus compañeros, que podría ser la diferencia a la hora de saltar al terreno de juego.

¿El mediocampo, la diferencia entre el éxito y el fracaso?

Sin temor a equivocarnos, mucho del éxito o el fracaso que pueda tener la selección de México radica en el mediocampo con jugadores como Edson Álvarez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo, que le otorgan al funcionamiento de Javier Aguirre la fuerza y versatilidad que pudiera modificar los partidos complicados que tendrá en la justa mundialista.

El peso de la experiencia pasa por el dos veces mundialista Edson Álvarez en Rusia 2018 y Qatar 2022, que permite considerarlo como el referente de una zona que vino a encontrar la frescura de jugadores como Erik Lira y Álvaro Fidalgo, quienes terminaron consolidándose en el Cruz Azul y América, para ahora tener esta gran oportunidad.

¡LOS CONVOCADOS POR MÉXICO PARA EL MUNDIAL! ??



Javier Aguirre reveló a los 2??6?? elegidos que buscarán hacer historia en la Copa del Mundo #TNTSports2026.



¡Todo el país está con ustedes! ?? pic.twitter.com/x6AxuEk8zY — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 1, 2026

Edson Álvarez aporta fuerza y técnica para poder generar la salida del equipo nacional, mientras que Erik Lira aunque tardó en desarrollar su talento, ha encontrado la fórmula para ser considerado uno de los elementos claves en el funcionamiento del técnico nacional.

Pero en contra de Álvarez está la falta de ritmo futbolístico después de someterse a una intervención quirúrgica para aliviar un padecimiento crónico de un tobillo; fue sometido al procedimiento médico el 17 de febrero, lo cual le resta mucho bagaje en la cancha y que podría cobrarle factura al jugador más experimentado de esa zona del Tricolor.

Después viene Fidalgo, quien llegó a México hace seis años y fue creciendo hasta ser considerado un aporte para el funcionamiento que requiere el parado táctico del Vasco en el cuadro nacional, aprovechando su gran manejo de balón y visión amplia en el terreno de juego.

Pero muy importante será el aporte de Luis Chávez por su experiencia en el Mundial de Qatar, donde todavía se sigue recordando su golazo contra Arabia Saudita que no alcanzó para ayudar a que México pudiera avanzar a la siguiente fase.

¡¡Goool de México!!



Johan Vásquez firma el primero del Tri con este tremendo remate de cabeza. pic.twitter.com/crr5PADlsm — TUDN USA (@TUDNUSA) May 31, 2026

Cierran la lista las promesas Obed Vargas del Atlético de Madrid y Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana, que saltarán al reto mundialista en busca del complicado panorama de convertirse en una realidad que pueda refrescar a esta zona de la selección, que será la clave en la justa mundialista.

México necesita del talento y cambio de ritmo de Mora, pero el peso del Mundial es lo que podría jugar en su contra y por esa razón, el peso de la responsabilidad recaerá en Edson Álvarez y Luis Chávez debido a la experiencia mundialista que tienen y que será la clave para cobijar al resto de jugadores de esa zona que tienen calidad, pero no experiencia y esa no se compra en botica.

Una delantera con mucha calidad, aun así con poco recorrido mundialista.

La delantera del combinado mexicano cuenta con mucha calidad, pero poco recorrido, ya que, salvo Raúl Jiménez, Alexis Vega y Roberto Alvarado con experiencia mundialista, el resto de sus compañeros, como Santiago Giménez del AC Milan, Julián Quiñones del Al Al-Qadisiya,César Huerta del Anderlecht, tendrán mucho roce en Europa; sin embargo, sin haber sopesado lo que representa una justa mundialista.

La lista se completa con los jugadores de la Liga MX: Guillermo Martínez de los Pumas, Brian Gutiérrez de Chivas y Armando González de Chivas, que intentarán aportar su capacidad y calidad, pero sin ese peso internacional que podría ser la diferencia a la hora de otorgarle capacidad a la selección mexicana.

Mucho del éxito o del fracaso del Tricolor puede depender de lo que hagan o dejen de hacer los hombres del frente del equipo mexicano, por lo cual el técnico Javier Aguirre está apostando a la experiencia y roce internacional de varios de ellos, así como a la juventud e ímpetu de los jóvenes que buscan hacer la diferencia.

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